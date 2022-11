Τζορτζ Λόις: Ο Ελληνοαμερικανός «μάγος της διαφήμισης» που άλλαξε για πάντα τα περιοδικά

Μία εμβληματική μορφή της διαφήμισης στον Αμερικανικό Τύπο και πρωτοπόρος art director διάσημων εντύπων, ο Ελληνοαμερικανός Τζορτζ Λόις, έφυγε από την Zωή πριν δύο ημέρες, σε ηλικία 91 ετών. Ο Λόις πέθανε στο σπίτι του στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε ο γιος του, φωτογράφος Λουκ Λόις.

Ο επονομαζόμενος «Χρυσός Ελληνας» όπως ήταν γνωστός στους κύκλους του, ξεκίνησε τη διαφημιστική καριέρα του το 1956 και σύντομα έγινε ο άνθρωπος πίσω από κάθε δυνατή και ανατρεπτική εικόνα – αλλά και διάσημα σλόγκαν - σε αμερικανικά περιοδικά της δεκαετίας του ’60.

Πολλά από τα εξώφυλλα που σχεδίασε μεταξύ 1962 – 1972 για το Esquire εκτίθενται σε μόνιμη συλλογή στο ΜοΜΑ- ως μορφή κριτικής τέχνης για την κοινωνία, τη πολιτική, τον πόλεμο.

Ενδεικτικά,ο Λόι παρουσίασε τον μαύρο μποξέρ και κατάδικο Σόνι Λίστον ως Άγιο Βασίλη, έβγαλε τον Πρόεδρο Νίξον καλυμμένο με πούδρα και κραγιόν και τόλμησε να κυκλοφορήσει ένα κατάμαυρο εξώφυλλο από την άγρια ζούγκλα του Βιετνάμ με τη φράση ενός φαντάρου («Oh my Gog, we hit τον a girl!») την ώρα που σκότωνε ένα ανήλικο κορίτσι.

RIP George Lois, the greatest magazine art director of them all. His classic Christmas 1963 cover of heavyweight champion Sonny Liston cost ⁦@esquire⁩ $750,000 in lost advertising revenue. Lois did 92 covers for the magazine — 32 displayed in ⁦@MuseumModernArt⁩. pic.twitter.com/1dYwWQRTFO