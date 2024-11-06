Την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ λέγοντας πως η εκλογή των ΗΠΑ είναι ένα εσωτερικό θέμα και πως δεν υπάρχει σχέδιο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν να συγχαρεί τον νέο αμερικανό πρόεδρο.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ένα εχθρικό κράτος για τη Ρωσία, οι οποίες εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της Μόσχας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

«Το Κρεμλίνο παρακολουθεί προσεκτικά και αναλύει δηλώσεις για θέματα που επηρεάζουν τη Ρωσία» πρόσθεσε ο Πεσκόφ και υπογράμμισε ότι «έγιναν σημαντικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, αλλά η φύση τέτοιων δηλώσεων μπορεί κάποιες φορές να αλλάξει μόλις οι άνθρωποι ανέβουν στο Οβάλ Γραφείο».

Ερωτηθείς για την πιθανή προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο της Ουκρανίας υποστήριξε ότι είναι αναρμόδιος να κάνει εικασίες.

«Η Ρωσία θα βγάλει συμπεράσματα βασισμένα σε συγκεκριμένες λέξεις και πράξεις» τόνισε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «είμαστε σε θέση βοηθήσουμε ώστε να διευκολύνουμε το τέλος της σύγκρουσης, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια νύχτα».

Τόνισε δε ότι ο «Πούτιν έχει επανειλημμένα πει ότι είναι ανοικτός σε διάλογο».

«Ας δούμε αν θα αλλάξουν την πορεία της εξωτερικής τους πολιτικής τον ερχόμενο Ιανουάριο».

Τέλος, ο Πεσκόφ τόνισε ότι δε βρίσκεται η Ρωσία πίσω από τις φάρσες για απειλές βόμβες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ

Πηγή: skai.gr

