Ο βιοπορισμός των Ιρανών δεν θα επηρεαστεί από τις εκλογές στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Άραβες και Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν πει στο Reuters πως ο Τραμπ μπορεί να επαναλάβει την «πολιτική μέγιστης πίεσης» μέσω ενισχυμένων κυρώσεων στην πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν και να ενθαρρύνει το Ισραήλ να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του και να διενεργήσει «στοχευμένες δολοφονίες».

«Οι εκλογές στις ΗΠΑ πραγματικά δεν είναι δική μας δουλειά. Οι πολιτικές μας είναι σταθερές και δεν αλλάζουν ανάλογα με τα άτομα. Προνοήσαμε από πριν και δεν θα υπάρξει αλλαγή στον βιοπορισμό του λαού μας», είπε ο Μοχατζερανί, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ επανέφερε τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν αφού απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που επιτεύχθηκε το 2015 ανάμεσα στο Ιράν και στις παγκόσμιες δυνάμεις η οποία περιόρισε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης σε αντάλλαγμα για οικονομικά οφέλη.

Η επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων το 2018 έπληξε τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, περιέκοψε δραστικά τα κρατικά έσοδα και ανάγκασε την κυβέρνηση να λάβει μη δημοφιλή μέτρα όπως η αύξηση των φόρων και να διαχειριστεί υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, πολιτικές που έχουν οδηγήσει στο να παραμείνει ο πληθωρισμός κοντά στο 40%.

Το νόμισμα του Ιράν έχει αποδυναμωθεί στην προοπτική μιας προεδρίας του Τραμπ, φθάνοντας στο ιστορικό χαμηλό των 700.000 ριάλ έναντι του αμερικανικού δολαρίου στην ελεύθερη αγορά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Bonbast.com που καταγράφει τις ισοτιμίες του ιρανικού νομίσματος.

