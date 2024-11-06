Η ανθρωπότητα ενεή, άφωνη -και ένα μεγάλο τμήμα της ικανοποιημένη- βλέπει τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μπαίνει ξανά στον Λευκό Οίκο. Όσοι παρακολουθούσαν εδώ καιρό τις εξελίξεις, το αποτέλεσμα δεν αποτελεί έκπληξη.

Ο Τραμπ ήρθε -κι αν δεν έρχονταν πάλι σήμερα- θα τον βλέπαμε μπροστά μας ως ανθρωπότυπο σε μερικά χρόνια στις ΗΠΑ, στη Ρωσία, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία. Κοινώς, κάτι «γεννάει» τους Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο με ένα αγκάθι στο πλευρό του. Η Νέα Υόρκη, η πόλη που αγαπάει, η έδρα της αυτοκρατορίας του, το εδώλιο όπου έχει δικαστεί και καταδικαστεί, εξακολουθεί να τον βλέπει ως «ξένο» σώμα. Η καχυποψία ήταν εμφανής μετά τη συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανού στο Madison Square Garden, με την οποία σκόπευε να βάλει την τελευταία πινελιά στην προεκλογική εκστρατεία. Ο μεγιστάνας έκλεψε την παράσταση -όχι για καλό σκοπό- με τα ρατσιστικά του σχόλια, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι η δεξαμενή ψηφοφόρων του είναι και οι μετανάστες.

«Ο Τραμπ πέρασε όλη του τη ζωή προσπαθώντας να γίνει αποδεκτός ως πλούσιος, αριστοκρατικός τύπος στη Νέα Υόρκη. Είναι πολύ θυμωμένος που πάντα τον έβλεπαν ως αυτό που πραγματικά είναι: έναν ‘’εγκληματία’’. Γι' αυτό επέμεινε να κάνει μια συγκέντρωση εδώ, αλλά τον έκαψαν», ανέφεραν με νόημα πολλά διεθνή μέσα. Ο χαρακτηρισμός του ως «εγκληματία» δεν είναι υπερβολή, είναι απλώς ένας ορισμός: Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάζεται από το δικαστήριο, αφού κρίθηκε ένοχος τον περασμένο Μάιο για 34 εγκλήματα στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς, που αφορούσε την καταβολή χρημάτων στην πορνοστάρ, προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της σχετικά με μια εξωσυζυγική σχέση.

Αυτός είναι ο άνθρωπος που έγινε ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. O σόουμαν που μοίραζε κάρτες «αποτυχημένου» -κατά τη γνώμη του, η χειρότερη προσβολή- στους διαγωνιζόμενους στο ριάλιτι σόου του, «The Apprentice». Ο αρχιτέκτονας της μετατροπής του παλιού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε ένα κίνημα «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή του» γνωρίζει ότι -από το 2016- σχεδόν οτιδήποτε λέει ή κάνει -οι προσβολές, οι απειλές, οι επινοήσεις- είναι ένα δωρεάν χτύπημα, μια διαφήμιση…

Η δικαιοσύνη τον έχει αντιμετωπίσει με παρόμοιο τρόπο μέχρι στιγμής, εκτός από τα πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που του επιβλήθηκαν σε δύο αστικές υποθέσεις: για την παρενόχληση και τη δυσφήμιση της αρθρογράφου E. Jean Carroll και για εταιρική απάτη, για την οποία καταδικάστηκε το 2023. Ο Τραμπ κατάφερε να αναβληθεί η καταδίκη του στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς για μετά τις εκλογές. Οι άλλες δύο κατηγορίες εναντίον του, για τον ρόλο του στην επίθεση στο Καπιτώλιο και την απόπειρα εκλογικής απάτης στη Τζόρτζια -μια τρίτη, για τα απόρρητα έγγραφα του Mar-a-Lago, απορρίφθηκε αργότερα από τον δικαστή- δεν έχουν καν οριστεί ημερομηνίες δίκης, ούτε αναμένεται να οριστούν τώρα που έγινε πρόεδρος.

Εκ των υστέρων, βγήκε, επίσης, αλώβητος από δύο διώξεις, την πρώτη κατά τη διάρκεια της θητείας του για τη λεγόμενη ρωσική συνωμοσία, και τη δεύτερη μόλις βγήκε από τον Λευκό Οίκο, τον Φεβρουάριο του 2021, για την υποκίνηση της εξέγερσης στο Καπιτώλιο. Φαίνεται ότι ο Τραμπ είχε την τύχη -και ένα πολύ ακριβό δικηγορικό γραφείο- με το μέρος του.

Η ικανότητα να μετατρέπει τις αποτυχίες σε ευκαιρίες, χρησιμοποιώντας το πάντα αποτελεσματικό εργαλείο της θυματοποίησης, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Τραμπ. «Αν μπορούν να το κάνουν αυτό σε μένα, μπορούν να το κάνουν σε οποιονδήποτε» είπε μετά την καταδίκη του στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ γεννήθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο του 1946, από οικογένεια μεταναστών γερμανικής καταγωγής με το επώνυμο Ντραμπφ. Κληρονόμησε μια επιχείρηση ακινήτων από τον πατέρα του και πάνω σε αυτήν έχτισε την αυτοκρατορία του, τον Οργανισμό Τραμπ, το εφαλτήριο για τη φήμη, την τηλεόραση και, τελικά, την πολιτική.

Παρά τον ανοιχτά ξενοφοβικό του λόγο, η πρώτη του σύζυγος, Ιβάνα, ήταν τσεχικής καταγωγής και η σημερινή του σύζυγος, Μελάνια, σλοβενικής καταγωγής. Η ταραχώδης ιδιωτική του ζωή και οι σχέσεις του -με την Daniels και ένα πρώην μοντέλο, την Karen McDougal, της οποίας τη σιωπή εξαγόρασε επίσης- κύλησαν μυστικά και υπό την προστασία μιας άψογης εικόνας που σφυρηλατήθηκε μεταξύ των ταμπλόιντ και των «ιλουστρασιόν» περιοδικών.

Τα γήπεδα γκολφ, τα ξενοδοχεία και άλλες επιχειρηματικές του δραστηριότητες αποτέλεσαν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της αυτοκρατορίας του. Ο ίδιος θέλησε να προσθέσει την εντιμότητα της γνώσης, εγκαινιάζοντας το Trump University. Αλλά το πανεπιστήμιο καταγγέλθηκε από την πόλη της Νέας Υόρκης για την έκδοση μη επικυρωμένων πτυχίων. Το 2018, όταν βρισκόταν ήδη στον Λευκό Οίκο, κατέληξε να πληρώσει 25 εκατ. δολάρια στους εξαπατημένους φοιτητές. Ωστόσο, και πάλι ο Τραμπ κατάφερε να «αναγεννηθεί» μέσα από τις στάχτες του και από αποτυχημένος να γίνεις νικητής. Το 2016, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, έφτασε στον Λευκό Οίκο. Και φτάσαμε στο 2024 για να δούμε και πάλι τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο μαζί με το «φιλαράκι» του τον Ίλον Μασκ.

Η απειλή ότι η πιο διχαστική προσωπικότητα στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ θα πάρει κρίσιμες αποφάσεις -ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής- κάνει τον πλανήτη ανήσυχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπερηφανευτεί για τους δεσμούς του με ισχυρούς ηγέτες, που άλλοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατούσαν σε απόσταση αναπνοής.

Πολλοί αναρωτιούνται αν ο Τραμπ μπορεί να κάνει πράξη τον ισχυρισμό του ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τι θα πράξει για τη Μέση Ανατολή στην οποία οι ΗΠΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τι θα γίνει με τις πυρηνικές απειλές της Βόρειας Κορέας και τι θα γίνει, επίσης, με την εμπορική διαμάχη με την Κίνα. Μένει να το δούμε στην πράξη…

