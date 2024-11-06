Μετά και τις πρώτες νικητήριες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος οδεύει κατευθείαν προς τον Λευκό Οίκο, οι πρώτες αντιδράσεις από τους ξένες ηγέτες έχουν ήδη ξεκινήσει, δίνοντας συγχαρητήρια στον 47ο πρόεδρο της Αμερικής. Αντίθετα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα επέλεξε στην πρώτη της αντίδραση μια πιο επιθετική στάση προς τον Τραμπ.

Νετανιάχου: Ιστορική η επιστροφή σας στον Λευκό Οίκο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν ο πρώτος ηγέτης που συνεχάρη τον Τραμπ για την νίκη του.

«Αγαπητοί Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ,

Συγχαρητήρια για τη μεγαλύτερη επιστροφή της ιστορίας!

Η ιστορική σας επιστροφή στον Λευκό Οίκο προσφέρει μια νέα αρχή για την Αμερική και μια ισχυρή εκ νέου δέσμευση στη μεγάλη συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής. Αυτή είναι μια τεράστια νίκη! Στην αληθινή φιλία, τη δική σου,

Μπενιαμίν και Σάρα Νετανιάχου».

Η πρώτη αντίδραση του Ελιζέ στην εκλογή Τραμπ

Η Ευρώπη πρέπει «να πάρει την τύχη της στα χέρια της» μετά «την πιθανή νίκη» του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, αντέδρασε σήμερα το πρωί η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

«Αυτό για το οποίο πρέπει να αναρωτηθούμε δεν είναι τι θα κάνουν οι ΗΠΑ, αλλά τι είναι ικανή να κάνει η Ευρώπη. Σε έναν συγκεκριμένο αριθμό τομέων που είναι απολύτως σημαντικοί, την άμυνα, την επαναβιομηχανοποίηση, την απανθρακοποίηση, πρέπει να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας» δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν στο RTL, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση αυτή δίδεται ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ο νικητής των αμερικανικών εκλογών.

Κίνα: «Ελπίζουμε σε μια "ειρηνική συνύπαρξη" με τις ΗΠΑ»

Η Κίνα δήλωσε σήμερα πως ελπίζει σε μια «ειρηνική συνύπαρξη» με τις ΗΠΑ τη στιγμή που ο Ντοναλντ Τραμπ φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών του Λευκού Οίκου.

«Θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε και να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ με βάση τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όρμπαν: Η μεγαλύτερη επιστροφή στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ!

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του, την οποία χαρακτήρισε «μια πολύ αναγκαία νίκη για τον κόσμο».

«Η μεγαλύτερη επιστροφή στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ!» Ο Όρμπαν έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Ζελένσκι: Ανυπομονώ να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της σχέσης Ουκρανίας -ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Χ.

«Συγχαρητήρια σε @realDonaldTrump για την εντυπωσιακή του εκλογική νίκη! Θυμάμαι τη σπουδαία συνάντησή μας με τον Πρόεδρο Τραμπ τον Σεπτέμβριο, όταν συζητήσαμε λεπτομερώς τη στρατηγική εταιρική σχέση Ουκρανίας-ΗΠΑ, το Σχέδιο Νίκης και τρόπους για να τερματιστεί η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Εκτιμώ τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ στην προσέγγιση «ειρήνη μέσω δύναμης» στις παγκόσμιες υποθέσεις. Αυτή είναι ακριβώς η αρχή που μπορεί πρακτικά να φέρει πιο κοντά τη δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία.

Είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνουμε πράξη μαζί. Προσβλέπουμε σε μια εποχή ισχυρών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπό την αποφασιστική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ. Στηριζόμαστε στη συνεχιζόμενη ισχυρή δικομματική υποστήριξη για την Ουκρανία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε αμοιβαία επωφελή πολιτική και οικονομική συνεργασία που θα ωφελήσει και τα δύο έθνη μας. Η Ουκρανία, ως μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης, έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη και τη διατλαντική κοινότητα με την υποστήριξη των συμμάχων μας. Ανυπομονώ να συγχαρώ προσωπικά τον Πρόεδρο Τραμπ και να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο Χ.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Συγχαρητήρια από τον Αυστριακό Καγκελάριο, Καρλ Νεχάμερ

Ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ, που σύμφωνα με τις προβλέψεις βρίσκεται προ των πυλών του Λευκού Οίκου.

«Οι ΗΠΑ είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος για την Αυστρία. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω επέκταση και ενδυνάμωση των διατλαντικών μας σχέσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μαζί με επιτυχία τις παγκόσμιες προκλήσεις», έγραψε ο Νεχάμερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι πρώτες αντιδράσεις από τη Γερμανία

Εμφανής είναι η απογοήτευση γερμανών πολιτικών για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), η οποία στήριζε ευθέως τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο πανηγυρίζει για την εκλογή του.

«Δεν έχει νόημα να παραπονούμαστε. Η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, πρέπει τώρα να κάνει περισσότερα για την ειρήνη, για την ασφάλεια και την ελευθερία στην ήπειρό μας. Αυτό θα είναι ακριβό και εξαντλητικό. Αλλά πρέπει επιτέλους να ενηλικιωθούμε. Το "Hotel Μαμά Αμερική" τελείωσε», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Μίχαελ Ροτ (SPD), ενώ σε ανάλογο πνεύμα τοποθετείται και ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Νόρμπερτ Ρέτγκεν: «Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Αρχικά δεν ήθελε καν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Θα αποτελούσε έκπληξη εάν συνέχιζε την στήριξη της Ουκρανίας. Πιστεύει ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να το κάνουν μόνοι τους, άποψη η οποία είναι επίσης δημοφιλής στις ΗΠΑ», δήλωσε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός σε συνέντευξή του στα δίκτυα RTL/ntv και προέβλεψε ότι «θα υπάρξει μια πραγματική περίοδος επιβάρυνσης των διατλαντικών σχέσεων». Αλλά αυτό έχει και μια ευρωπαϊκή πλευρά, τόνισε: «Πρέπει τώρα να συνεισφέρουμε αυτό που μας αναλογεί πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ολοκληρωμένα. Είναι η Ευρώπη μας και έχουμε μόνο μία. Αν οι ΗΠΑ απέχουν, η ευρωπαϊκή ασφάλεια πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή. Αυτό πρέπει τώρα να αναμένεται από όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να αρθούν στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων και μάλιστα σε περίοδο πολέμου». Αναφερόμενος στην Γερμανία, ο κ. Ρέτγκεν εξέφρασε την άποψη ότι η κυβέρνηση δεν είναι προετοιμασμένη για την επανεκλογή Τραμπ. «Το μήνυμα ήταν πάντα: βλέποντας και κάνοντας. Αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω την προσαρμογή της τώρα που έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη», σημείωσε.

Ο βουλευτής του CDU Κάι Βιτάκερ προέβλεψε επίσης ότι «τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι δύσκολα για την Ευρώπη» και πρόσθεσε ότι «θα υπερασπιστούμε την ελευθερία, την ασφάλεια και την ευημερία μας μόνο εάν επιτέλους εγκαταλείψουμε την άνεσή μας και σηκώσουμε τα μανίκια μας». Τώρα το Βερολίνο είναι ακόμη πιο σημαντικό, υποστήριξε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Ο ευρωβουλευτής του CDU Ντένις Ράντκε εξέφρασε την απογοήτευσή του για το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ κάνοντας λόγο για νίκη του «τραμπισμού». «Ακόμη χειρότερη από τη νίκη Τραμπ είναι η νίκη του τραμπισμού και η συνειδητοποίηση του ότι μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές με ψεύδη, μίσος και άρνηση της επιστήμης. Μπορούμε να δούμε στην Ευρώπη ότι αυτή η ιδέα κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος», δήλωσε.

Ενθουσιώδεις, αντιθέτως, είναι οι αντιδράσεις από την πλευρά της AfD, με την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της, την Αλίς Βάιντελ να εύχεται στον Τραμπ «καλή τύχη με την ευλογία του Θεού» και να τονίζει ότι «αυτές τις εκλογές δεν τις έκρινε το woke Χόλιγουντ, αλλά οι εργαζόμενοι Αμερικανοί».

Στάρμερ:Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας τα επόμενα χρόνια.

«Συγχαρητήρια στον εκλεγμένο Πρόεδρο Τραμπ για την ιστορική εκλογική νίκη σας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας τα επόμενα χρόνια. Ως οι πιο στενοί σύμμαχοι, στεκόμαστε ώμο με ώμο υπερασπιζόμενοι τις κοινές μας αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της επιχειρηματικότητας. Από την ανάπτυξη και την ασφάλεια στην καινοτομία και την τεχνολογία, γνωρίζω ότι η ειδική σχέση ΗΒ-ΗΠΑ θα συνεχίσει να ευημερεί και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τα επόμενα χρόνια.

Ως οι πιο στενοί σύμμαχοι, στεκόμαστε πλάι με ώμο υπερασπιζόμενοι τις κοινές μας αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της επιχειρηματικότητας» έγραψε ο Κιρ Στάρμερ.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory.



I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

Μακρόν: «Έτοιμοι να συνεργαστούμε όπως κάναμε εδώ και τέσσερα χρόνια»

Συγχαρητήρια έδωσε με τη σειρά του και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Συγχαρητήρια Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ. Έτοιμοι να συνεργαστούμε όπως κάναμε εδώ και τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Με τις πεποιθήσεις σου και με τις δικές μου. Με σεβασμό και φιλοδοξία. Για περισσότερη ειρήνη και ευημερία» πρόσθεσε.

Συγχαρητήρια και από την Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι συνεχάρη επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

«Εκ μέρους μου και της ιταλικής κυβέρνησης, τα πιο ειλικρινή συγχαρητήρια στον εκλεγμένο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «αδελφά» έθνη, που συνδέονται με μια ακλόνητη συμμαχία, κοινές αξίες και μια ιστορική φιλία. Είναι ένας στρατηγικός δεσμός, τον οποίο είμαι βέβαιος ότι τώρα θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο.

Μπράβο Πρόεδρε.

@realDonaldTrump»

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump.



Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.



È un legame strategico, che sono certa… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

Ρούτε: Η ηγεσία Τραμπ θα είναι «κλειδί» για να διατηρηθεί η «συμμαχία ισχυρή»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι επέδειξε την «ισχυρή ηγεσία των ΗΠΑ» στην πρώτη του θητεία που ενίσχυσε τη συμμαχία.

Σε δήλωσή του ο Ρούτε είπε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Τραμπ «για την προώθηση της ειρήνης μέσω της ισχύος μέσω του ΝΑΤΟ».

Ο Ρούτε, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο μήνα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συμμαχία χωρίς άμεση αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αντιμετωπίζουμε έναν αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων παγκοσμίως, από μια πιο επιθετική Ρωσία, στην τρομοκρατία, στον στρατηγικό ανταγωνισμό με την Κίνα, καθώς και στην αυξανόμενη ευθυγράμμιση της Κίνας, της Ρωσίας, της Βόρειας Κορέας και του Ιράν».

Ο βετεράνος Ολλανδός πολιτικός, που φημίζεται ότι ήξερε πώς να χειρίζεται τον Τραμπ, επαίνεσε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ προσπάθησε να τον πείσει για την αξία της συμμαχίας.

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO. — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024

Μόντι: «Θερμά συγχαρητήρια στον φίλο μου Ντόναλντ Τραμπ»

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι σε μια ανάρτηση στο X, έδωσε «θερμά συγχαρητήρια στον φίλο μου Ντόναλντ Τραμπ», και παράλληλα δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες των δύο ανδρών να αγκαλιάζουν σφιχτά ο ένας τον άλλον και να κρατιούνται χέρι-χέρι.

Ο Μόντι, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ινδίας για μια δεκαετία, φάνηκε να έχει στενή σχέση με τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στον «φίλο μου Μόντι».

Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών»

Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας και στη συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο πρωθυπουργός στο Χ.

Congratulations @realDonaldTrump on your election victory. Greece looks forward to further deepening the strategic partnership between our two countries and working together on important regional and global issues. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 6, 2024

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αναμένω να συνεργαστώ ξανά με τον Τραμπ για την προώθηση μιας ισχυρής διατλαντικής ατζέντας

«Ας εργαστούμε μαζί για μια διατλαντική εταιρική σχέση που συνεχίζει να αποδίδει στους πολίτες μας», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως προσέθεσε, «εκατομμύρια θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια στο εμπόριο και τις επενδύσεις σε κάθε πλευρά του Ατλαντικού εξαρτώνται από τον δυναμισμό και τη σταθερότητα της οικονομικής μας σχέσης».

Στη δήλωση συγχαρητηρίων, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι αναμένει να συνεργαστεί ξανά με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ «για την προώθηση μιας ισχυρής διατλαντικής ατζέντας».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι απλώς σύμμαχοι. Δεσμευόμαστε από μια αληθινή συνεργασία μεταξύ των λαών μας, που ενώνει 800 εκατομμύρια πολίτες», προσέθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζοντας ότι «αυτός ο δεσμός είναι βαθιά, ριζωμένος στην κοινή μας ιστορία, στη δέσμευσή μας για ελευθερία και δημοκρατία και στους κοινούς στόχους ασφάλειας και ευκαιριών για όλους».

Μισέλ: «Η EE και οι ΗΠΑ έχουν μια ανθεκτική συμμαχία και έναν ιστορικό δεσμό»

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν μια ανθεκτική συμμαχία και έναν ιστορικό δεσμό», τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον νεοεκλεγμένο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Μέσω του «Χ», ο Σαρλ Μισέλ συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του προσθέτοντας τα εξής: «Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν μια ανθεκτική συμμαχία και έναν ιστορικό δεσμό. Ως σύμμαχοι και φίλοι, η ΕΕ προσβλέπει στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας μας. Η ΕΕ θα συνεχίσει την πορεία της σύμφωνα με τη στρατηγική ατζέντα ως ισχυρός ενωμένος, ανταγωνιστικός και κυρίαρχος εταίρος, ενώ παράλληλα θα υπερασπιστεί το πολυμερές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες».

Συγχαρητήρια από Τσεχία, Ρουμανία, Πολωνία

Ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Φιάλα συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι είναι νικητής των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

«Ο κοινός μας στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο, παρά τις αλλαγές στην κυβέρνηση, και ότι συνεχίζουμε να τις αναπτύσσουμε προς όφελος των πολιτών μας», δήλωσε ο Φιάλα μέσω X.

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε και ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσιολάκου.

«Η Ρουμανία είναι έτοιμη να εργαστεί από κοινού για να βελτιώσει την Στρατηγική Σύμπραξη (Ρουμανίας-ΗΠΑ). Υπό τη νέα σας ηγεσία, ευελπιστούμε σε ειρήνη και ευημερία για όλους τους πολίτες μας!» δήλωσε ο Τσιολάκου μέσω Χ, κάνοντας λόγο για «ιστορική νίκη».

Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε επίσης ο Πολωνός πρωθυπουργός Αντρέι Ντούντα.

«Συγχαρητήρια, κ. Πρόεδρε Ντόλαντ Τραμπ!», έγραψε ο Ντούντα στην πλατφόρμα Χ. «Τα καταφέρατε!».

Ζαχάροβα: Οι ΗΠΑ πρέπει να θεραπεύσουν τη δημοκρατία τους

Οι ΗΠΑ πρέπει να θεραπεύσουν τη δημοκρατία τους και να μην κατηγορούν άλλους για τις αποτυχίες τους, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος αναφερόταν στις κατηγορίες των ΗΠΑ για ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, τις οποίες δήλωσε ότι κέρδισε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές θα αποτελέσει κακή είδηση για την Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό θα μπορέσει ο Τραμπ να περικόψει τη χρηματοδότηση του πολέμου.

«Ο Τραμπ έχει μια χρήσιμη ιδιότητα για εμάς: ως επιχειρηματίας, μισεί θανάσιμα να δαπανά χρήματα σε διάφορους κόλακες και σε ανόητους συμμάχους κολιτσίδες, σε λανθασμένα φιλανθρωπικά έργα και σε αδηφάγους διεθνείς οργανισμούς», έγραψε ο Μεντβέντεφ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας σήμερα, στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.

Ο ίδιος είπε ότι οι ουκρανικές αρχές εντάσσονται στην κατηγορία εκείνων στις οποίες ο Τραμπ προφανώς δεν θα θελήσει να επενδύσει πολλά χρήματα και πρότεινε στην ουκρανική ηγεσία να κάνει ό,τι μπορεί για να παρηγορηθεί σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η νίκη του.

«Το ερώτημα είναι πόσα χρήματα θα αναγκαστεί ο Τραμπ να δώσει για τον πόλεμο. Είναι πεισματάρης, αλλά το σύστημα είναι ισχυρότερο», είπε ο Μεντβέντεφ.

Ερντογάν: «Συγχαίρω τον φίλο μου, Ντόναλντ Τραμπ»

Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο μήνυμά του αναφέρει: «Συγχαίρω τον φίλο μου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από μεγάλο αγώνα και επανεξελέγη Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτή τη νέα εποχή, που θα ξεκινήσει με την εκλογή του αμερικανικού λαού, ελπίζουμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ θα ενισχυθούν και οι περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις και πόλεμοι, ειδικά το Παλαιστινιακό ζήτημα και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, θα τελειώσουν. Πιστεύω ότι θα γίνουν περισσότερες προσπάθειες για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

