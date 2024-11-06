Η Αμερική αλλάζει σελίδα και ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει ξανά τη δική του ιστορία στη χώρα αφού είναι μόνο ο δεύτερος ηττημένος πρόεδρος που κερδίζει μια μη συνεχόμενη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Έχοντας κερδίσει τρεις πολιτείες - κλειδιά, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια και Πενσιλβάνια και παράλληλα να προηγείται σε Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν ο Ντόναλντ Τραμπ «κλειδώνει» τη μεγάλη του επιστροφή στον Λευκό Οίκο και γίνεται ο 47ος Αμερικανός πρόεδρος, φέρνοντας χαμόγελα στους Ρεπουμπλικάνους και δάκρια στους Δημοκρατικούς που ήλπιζαν πως η Κάμαλα Χάρις θα κατάφερνε να τους διατηρήσει στην εξουσία.

Η επιστροφή του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τις πιο εντυπωσιακές αφού στο παρελθόν προσπάθησε να «πυρπολήσει» τη δημοκρατία για να παραμείνει στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2020, καταδικάστηκε για κακουργήματα και γλίτωσε από δύο απόπειρες δολοφονίες εναντίον του φέτος. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά όπως φάνηκε δεν κατάφερε να τον σταματήσει για την μεγάλη του νίκη.

Παρά το γεγονός πως δημοσκοπήσεις και αμερικανικά μέσα έδειχναν μια πραγματική μάχη ανάμεσα στους δύο μονομάχους, τα αποτελέσματα τους διέψευσαν με τον Ντόναλντ Τραμπ να δείχνει από την πρώτη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες και ξεκίνησε η καταμέτρηση των ψήφων πως οδεύει για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο. To «Μπλε Τοίχος» κατέρρευσε αφού ο Τραμπ κατάφερε και το διαλύσει εύκολα σε Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν.

Οι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο του Τραμπ ξεκίνησαν από νωρίς, δηλώνοντας βέβαιοι για τη νίκη τους σε αντίθεση με το στρατόπεδο της Κάμαλα που είχαν μια συγκρατημένοι αισιοδοξία. Μετά την νίκη του Τραμπ στη Τζόρτζια, οι υποστηρικτές του άρχισαν να φωνάζουν «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ», να τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους και να αγκαλιάζονται. Αντίθετα, το Πανεπιστήμιο Χάουαρντ στην Ουάσιγκτον που είχαν συγκεντρωθεί οι υποστηρικτές της Κάμαλα άρχισε να αδειάζει μετά την νίκη του Τραμπ στην Πενσλιλβάνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε επίσης μέχρι στιγμής σε Αϊόβα, Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Φλόριντα, Ιντιάνα, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μιζούρι, Μισισιπή, Μοντάνα, Βόρεια Ντακότα, Οχάιο, Οκλαχόμα, Νότια Καρολίνα, Νότια Ντακότα, Τενεσί, Τέξας, Γιούτα, Δυτική Βιρτζίνια, Ουαϊόμινγκ, Κάνσας, Αϊντάχο και Νεμπράσκα.

Ο αντιπρόεδρός του, o Τζέι Ντι Βανς έχει κερδίσει μέχρι στιγμής σε Βιρτζίνια, Χαβάη, Νέο Μεξικό, Καλιφόρνια, Όρεγκον, Ουάσιγκτον, Κολοράντο, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Ιλινόις, Μασαχουσέτη, Μέριλαντ, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Ρόουντ Άιλαντ, Βερμόντ, Ουάσιγκτον DC και την πρώτη περιφέρεια του Κογκρέσου του Μέιν.

Τα exit poll έδειξαν ότι οι ανησυχίες για την κατάσταση της οικονομίας και το μέλλον της δημοκρατίας των ΗΠΑ βάραιναν πολύ το μυαλό των ψηφοφόρων καθώς ψήφιζαν. Σύμφωνα με την έρευνα του AP Votecast, 4 στους 10 ψηφοφόρους χαρακτήρισαν την οικονομία και τις θέσεις εργασίας ως το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, ένα δυνητικά ελπιδοφόρο σημάδι για τον Τραμπ, δεδομένου ότι οι Ρεπουμπλικάνοι λάμβαναν εξαρχής περισσότερα θετικά σχόλια για τη διαχείριση της οικονομίας. Ωστόσο, περίπου οι μισοί ψηφοφόροι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το μέλλον της Δημοκρατίας, η οποία έχει γίνει το επίκεντρο της εκστρατείας του Χάρις, ως τη μεγαλύτερη ανησυχία τους φέτος.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ανέκτησαν τον έλεγχο της Γερουσίας

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η νίκη των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία. Το κόμμα συγκέντρωσε τουλάχιστον 51 έδρες, αρκετές για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία καταφέρνοντας να κερδίσει έδρες στο Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια, την Μοντάνα, την Αριζόνα, την Πενσιλβάνια ενώ οι υποψήφιοι του άντεξαν σε Τέξας και Νεμπράσκα.

Η τελευταία φορά που οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν πλειοψηφία στη Γερουσία ήταν τον Ιανουάριο του 2021.

Με την νίκη του ο Τραμπ και έχοντας τον έλεγχο της Γερουσίας θα είναι σε θέση οι Ρεπουμπλικάνοι να τοποθετήσουν ανώτατους δικαστές, ομοσπονδιακούς δικαστές και υπουργούς.Το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ποια νομοθεσία θα τεθεί προς ψήφιση και ποια όχι.

Οι πρώτες δηλώσεις

Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος ένοικος πλέον του Λευκού Οίκου έκανε λόγο για "μια εκπληκτική νίκη για τον αμερικανικό λαό" και δεσμεύθηκε να βοηθήσει "τη χώρα να γιατρευτεί".

Παράλληλα ο Τραμπ ευχαρίστησε τον αμερικανικό λαό για την τιμή που του έκανε να τον εκλέξει, εκτιμώντας ότι "γράψαμε ιστορία για κάποιον λόγο σήμερα το βράδυ."

Όπως δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος, "κερδίζουμε στο Μίσιγκαν, την Αριζόνα, τη Νεβάδα, την Αλάσκα", ενώ εκτίμησε ότι "η Αμερική μας έδωσε μια πρωτοφανή και ισχυρή εντολή", την ώρα που το συγκεντρωμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο συνεδριακό κέντρο του Παλμ Μπιτς ζητωκραύγαζε.

Πηγή: skai.gr

