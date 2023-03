Περού: Τουλάχιστον 6 νεκροί από πλημμύρες που οφείλονται στον κυκλώνα Γιάκου

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βορειοδυτικό Περού λόγω των πλημμυρών που οφείλονται στον κυκλώνα Γιάκου, ανακοίνωσε την Παρασκευή, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας.

«Μέχρι σήμερα (Παρασκευή) έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», ανακοίνωσε ο οργανισμός με ανάρτησή του στο Twitter.

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές και την υπερχείλιση ποταμών άρχισαν αυτήν την εβδομάδα και αυξήθηκαν το τελευταίο 48ωρο, πλήττοντας αστικές και αγροτικές ζώνες σε παράκτιες περιοχές της Λα Λιμπερτάδ, Λαμπαγέκε, Πιούρα και Τουμπές (βόρεια), στα σύνορα με τον Ισημερινό.

Ο κυκλώνας Γιάκου, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων από τις ακτές του Περού «είναι ένα πολύ ασυνήθιστο φαινόμενο, το οποίο προκάλεσε έντονες βροχές στο βόρειο τμήμα» της χώρας, δήλωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Σέσαρ Σιέρα στον ραδιοσταθμό Exitosa.

#CycloneYaku is causing heavy rain in several coastal regions of northern #Peru, said country's Nat Meteorology & Hydrology Service.



"Cyclone is adding to extreme rainfall conditions on northern coast,"generating floods especially in the departments of Tumbes, Piura &Lambayeque. pic.twitter.com/VUPLBXYgZG