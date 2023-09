Μούμιες τουλάχιστον 1000 ετών ανακαλύφθηκαν στη Λίμα του Περού (βίντεο - φωτογραφίες)

Οκτώ καλοδιατηρημένες μούμιες τουλάχιστον 1000 ετών ανακαλύφθηκαν τυχαία, κατά τη διάρκεια εργασιών της υπηρεσίας φυσικού αερίου, στη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού.

Ο τάφος με τις 8 μούμιες βρέθηκε από εργάτες που έσκαβαν σε δρόμο στην περιοχή Carabayllo και υπολογίζεται από χρονολογούνται την εποχή των Ίχμα, έναν πολιτισμό που άνθησε στην περιοχή γύρω στο 1100 μ.Χ, πριν από τους Ίνκας.

Εξι από τις μούμιες υπολογίζετια ότι ανήκουν σε μωρά και παιδιά , γιαυτό και οι αρχές πιστεύουν ότι πρόκειται για παιδικό νεκροταφείο.

Eight mummies that could be at least a thousand years old were found in Peru during gas works in Lima. These pre-Inca burial bundles are not the first discovery by the gas distribution company. pic.twitter.com/8euKTncPmr