Ποιος ήταν ο «διαβολικός» τελευταίος νονός της Κόζα Νόστρα, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο που πέθανε στη φυλακή Κόσμος 12:08, 25.09.2023 linkedin

«Με τους ανθρώπους που έχω σκοτώσει με τα χέρια μου, θα μπορούσα να γεμίσω νεκροταφείο», είχε παινευτεί σε έναν φίλο του - Καταδικάσθηκε σε έξι φορές ισόβια κάθειρξη