Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στη θάλασσα της Αιγύπτου επιβεβαιώνουν την ελληνική παρουσία στην περιοχή - Δείτε βίντεο Πολιτισμός 22:26, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

67

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ανατολικά του ναού του Άμμωνα, ανακαλύφθηκε ένα ελληνικό ιερό αφιερωμένο στην Αφροδίτη που περιείχε χάλκινα και κεραμικά αντικείμενα