Πεντάγωνο: Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας

Γύρω στους δύο χιλιάδες βορειοκορεάτες στρατιώτες κατευθύνονται προς την περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας και ένας μικρός αριθμός βρίσκεται ήδη εκεί, ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Μόσχα προτίθεται να τους χρησιμοποιήσει εναντίον ουκρανικών στρατευμάτων.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ εξέφρασε ανησυχία για την πιθανολογούμενη πρόθεση της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει βορειοκορεάτες στρατιώτες «σε μάχες ή για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις της εναντίον ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ». Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αναφορές ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος της Ουκρανίας.

«Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και διαβουλευόμαστε με τους Ουκρανούς εταίρους μας, καθώς και με άλλους συμμάχους και εταίρους», είπε ο Ράιντερ.

Τον περασμένο Αύγουστο, ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και κατέλαβαν ένα σημαντικό τμήμα της.

