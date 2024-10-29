Η πρόταση του Ισραήλ για εκεχειρία στη Γάζα - Τι προβλέπει

Την πρόταση του Ισραήλ στις συνομιλίες που ξεκίνησαν πρόσφατα με στόχο την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, αποκαλύπτουν ισραηλινά μέσα.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρόταση που παρουσίασε στους συνομιλητές του Κατάρ ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, προβλέπει:

Κατάπαυση του πυρός για ένα μήνα

Απελευθέρωση 11-14 ομήρων

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση γυναικών και ηλικιωμένων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, καθώς και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Την πρότασή της έχει καταθέσει και η Αίγυπτος που προβλέπει διήμερη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι ενδιαφέρονται μόνο για μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστή και η πρόταση που έχει καταθέσει ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς.

Η πρόταση του προβλέπει κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για 28 ημέρες, την απελευθέρωση τουλάχιστον οκτώ ομήρων — γυναικών ή ανδρών άνω των 50— που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στον θύλακα και παράλληλα δεκάδων Παλαιστινίων που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο οποίος επικαλέστηκε τρεις πηγές του προσκείμενες στην ισραηλινή κυβέρνηση.

