Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσαν σήμερα δύο αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση που είχε διατυπώσει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε χθες Δευτέρα.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, δεν διευκρίνισαν τι εκτιμούν πως κάνουν οι βορειοκορεατικές δυνάμεις στο Κουρσκ, ενώ ένας εξ αυτών συμπλήρωσε ότι παραμένει ασαφές πώς θα βοηθήσουν τη Ρωσία.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας απέφυγε να επιβεβαιώσει την εκτίμηση του επικεφαλής του ΝΑΤΟ ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

