Η ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, αποδεικνύει την «όλο και μεγαλύτερη απόγνωση» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα έχουν σταλεί στη Ρωσία και ότι βορειοκορεατικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Κουρσκ», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε σε σύντομη δήλωσή του στις Βρυξέλλες.

«Αυτή η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ρωσία και την Βόρεια Κορέα αποτελεί απειλή», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

