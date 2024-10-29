Λογαριασμός
Η στιγμή που διοικητής της Χεζμπολάχ συλλαμβάνεται από τους IDF σε σήραγγα στο νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Ο διοικητής των δυνάμεων της Χεζμπολάχ συνελήφθη από τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Γκολανί πριν από περίπου δύο εβδομάδες στην περιοχή Ayta ash-Shab

Χασάν Ακίλ Τζαουάντ

Πλάνα από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός εντόπισε και συνέλαβε τον διοικητή των δυνάμεων της ΧεζμπολάχΧασάν Ακίλ Τζαουάντ μέσα σε σήραγγα σε κέντρο διοίκησης της σιίτικης οργάνωσης, δημοσίευσαν οι IDF.

Συγκεκριμένα, ο διοικητής των δυνάμεων της Χεζμπολάχ συνελήφθη από τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Γκολανί πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τον στρατό, τα στρατεύματα εντόπισαν μια σήραγγα όπου είχαν κρυφτεί αρκετοί πράκτορες. Ανάμεσά τους ήταν και ο διοικητής των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ayta ash-Shab.

Τα μέλη παραδόθηκαν στα στρατεύματα, συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν από την Μονάδα 504 της Διεύθυνσης Πληροφοριών.

Ο στρατός δημοσιεύει πλάνα που δείχνει τον Τζαουάντ και τους άλλους στρατιώτες να παραδίδονται.

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι οι δράστες μεταφέρθηκαν αργότερα στο Ισραήλ για περαιτέρω ανάκριση.

«Κατά την ανάκριση των τρομοκρατών, περιέγραψαν πολλές υποδομές για τρομοκρατικές επιθέσεις που βρίσκονται στην περιοχή Ayta ash-Shab. Αυτά τα ευρήματα βοήθησαν τις δυνάμεις στο έδαφος να εντοπίσουν και να καταστρέψουν την τρομοκρατική υποδομή με στοχευμένο τρόπο και να προετοιμαστούν για απειλές στην περιοχή», αναφέρουν οι IDF.

Ο στρατός προσθέτει ότι αρκετοί ακόμη στελέχη της Χεζμπολάχ έχουν συλληφθεί και έχουν ανακριθεί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

