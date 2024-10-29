Πλάνα από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός εντόπισε και συνέλαβε τον διοικητή των δυνάμεων της Χεζμπολάχ, Χασάν Ακίλ Τζαουάντ μέσα σε σήραγγα σε κέντρο διοίκησης της σιίτικης οργάνωσης, δημοσίευσαν οι IDF.

Συγκεκριμένα, ο διοικητής των δυνάμεων της Χεζμπολάχ συνελήφθη από τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Γκολανί πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τον στρατό, τα στρατεύματα εντόπισαν μια σήραγγα όπου είχαν κρυφτεί αρκετοί πράκτορες. Ανάμεσά τους ήταν και ο διοικητής των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ayta ash-Shab.

Τα μέλη παραδόθηκαν στα στρατεύματα, συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν από την Μονάδα 504 της Διεύθυνσης Πληροφοριών.

Ο στρατός δημοσιεύει πλάνα που δείχνει τον Τζαουάντ και τους άλλους στρατιώτες να παραδίδονται.

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι οι δράστες μεταφέρθηκαν αργότερα στο Ισραήλ για περαιτέρω ανάκριση.

«Κατά την ανάκριση των τρομοκρατών, περιέγραψαν πολλές υποδομές για τρομοκρατικές επιθέσεις που βρίσκονται στην περιοχή Ayta ash-Shab. Αυτά τα ευρήματα βοήθησαν τις δυνάμεις στο έδαφος να εντοπίσουν και να καταστρέψουν την τρομοκρατική υποδομή με στοχευμένο τρόπο και να προετοιμαστούν για απειλές στην περιοχή», αναφέρουν οι IDF.

Ο στρατός προσθέτει ότι αρκετοί ακόμη στελέχη της Χεζμπολάχ έχουν συλληφθεί και έχουν ανακριθεί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες.

The commander of Hezbollah's forces in southern Lebanon's Ayta ash-Shab was captured by troops of the Golani Brigade some two weeks ago, the IDF announces.



According to the military, Golani troops, with prior intelligence, located a tunnel shaft in a Hezbollah command center in… pic.twitter.com/NCjzpiGVjV — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.