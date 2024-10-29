Λίβανος: Πέντε νεκροί και 33 τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Σάιντα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Σάιντα, τη μεγαλύτερη πόλη του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το πλήγμα στη Χαρέτ Σάιντα «σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν 33». Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα, πρόσθεσε το υπουργείο, σημειώνοντας ότι ο απολογισμός είναι προσωρινός.

Από την επίθεση υπέστη σοβαρές ζημιές ένα μικρό κτίριο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από εκείνο που χτυπήθηκε την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι.

Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις 23 Σεπτεμβρίου, με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου στην οποία λαμβάνονται υπόψη δεδομένα που δημοσιοποιεί το υπουργείο Υγείας.

