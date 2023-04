Pentagon Leaks: Οπλα, πυρομαχικά και μάσκες αερίων στο δωμάτιο του 21χρονου – Ηθελε να σκοτώσει «έναν τόνο ανθρώπους»

Ο 21χρονος στρατιωτικός στις ΗΠΑ, που συνελήφθη πρόσφατα για τη διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών εγγράφων (PentagonLeaks) και κατηγορείται επίσης ότι διατηρούσε οπλοστάσιο στο υπνοδωμάτιό του, θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Γούστερ της Μασαχουσέτης, για να αποφασιστεί αν θα παραμείνει υπό κράτηση πριν από τη δίκη του.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναμένεται να επιχειρηματολογήσουν ότι πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση διότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, λόγω τοων όπλων που βρέθηκαν στην κατοχή του αλλά και για παλιότερες «επικίνδυνες» δηλώσεις τους περί μαζίκης σφαγής.

Ο Τζακ Ντάγκλας Τεσέιρα, μέλος της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης, συνελήφθη από το FBI στις 13 Απριλίου στο σπίτι του και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση του νόμου περί κατασκοπείας.

Δείτε σχετικά: Οι κατηγορίες και οι ποινές που αντιμετωπίζει ο Τεσέιρα

Οπλα, πυρομαχικά, μάσκες αερίου και οι δηλώσεις για «σφαγή ηλιθίων»

Ο Τεσέιρα, ο οποίος έμενε με την μητέρα του και τον πατριό του, διατηρούσε ντουλάπι με όπλα, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου μισού μέτρου από το κρεβάτι του και περιείχε περίστροφα, επαναληπτικά τουφέκια και ένα τουφέκι στρατιωτικού τύπου με γεμιστήρα μεγάλης χωρητικότητας.

Πράκτορες του FBI βρήκαν επίσης μάσκα αερίων, πυρομαχικά και αντικείμενο που μοιάζει να είναι "σιγαστήρας στο συρτάρι του γραφείου του", σύμφωνα με το επιχείρημα που επικαλούνται οι εισαγγελείς για να στηρίξουν τη θέση τους ότι ο Τεσέιρα θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση πριν από τη δίκη του.

#NSTworld Jack Douglas Teixeira was arrested by the FBI on April 13 at his home in Massachusetts and charged with violating the Espionage Act.https://t.co/CSt8rfrAo0