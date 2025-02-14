Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία να μειώσουν πρώτες τις αμυντικές δαπάνες τους, εκτιμά το Πεκίνο, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να οργανώσει συζητήσεις με τη Ρωσία και την Κίνα για τον αφοπλισμό.

«Εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε 'Πρώτα η Αμερική', πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία δίνοντας το παράδειγμα και να μειώσουν τις αμυντικές δαπάνες τους», απάντησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που παρουσιάζει τον εαυτό του ως ειρηνοποιό του κόσμου κατά τη δεύτερη θητεία του, δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως θέλει να διεξαχθεί μια συνάντηση κορυφής με τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν αντίστοιχα, μόλις τα «πράγματα ηρεμήσουν κάπως».

«Οι πρώτες συναντήσεις που θέλω να έχω είναι με τον Κινέζο πρόεδρο Σι και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και θέλω να τους πω, ας μειώσουμε τους αμυντικούς προϋπολογισμούς μας στο μισό», εξήγησε.

Απαντώντας σήμερα σε ερώτηση για την πρόταση αυτή, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν τον μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό στον κόσμο.

«Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Κίνας είναι ανοικτός και διαφανής. Είναι λογικός και όπως αρμόζει σε σχέση με αυτούς των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων», πρόσθεσε.

«Οι περιορισμένες δαπάνες της Κίνας στον αμυντικό τομέα είναι ακριβώς αυτές που χρειάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η εθνική κυριαρχία, η ασφάλεια και τα συμφέροντα της ανάπτυξης, καθώς και για να προστατεύσουν την ειρήνη στον κόσμο».

Την Πέμπτη ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι τρεις δυνάμεις πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν το πυρηνικό οπλοστάσιό τους, αλλά ο Γκούο απάντησε πως η Ουάσινγκτον και η Μόσχα έχουν «ειδική και κύρια ευθύνη στο πεδίο του πυρηνικού αφοπλισμού» ως χώρες που κατέχουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια.

«Η Κίνα διατηρεί πάντα την πυρηνική δύναμή της στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για την εθνική ασφάλεια και δεν εμπλέκεται σε καμία κούρσα εξοπλισμών με οποιαδήποτε χώρα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

