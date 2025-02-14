Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Βανς προειδοποιεί τη Μόσχα για την Ουκρανία και ζητά από την Ευρώπη να ξοδέψει περισσότερα για την άμυνα

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε τη Ρωσία ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε κυρώσεις, αν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε μια «καλή ειρηνευτική συμφωνία» για την Ουκρανία, ενώ κάλεσε τους Ευρωπαίους να ξοδέψουν περισσότερα για την άμυνα.

Ο Βανς έφτασε στο Μόναχο για την 61η Διάσκεψη για την Ασφάλεια, σε μια κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά και του ΝΑΤΟ, μετά την επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν που αιφνιδίασε Βρυξέλλες και Κίεβο.

Ο Βανς θα συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 5 το απόγευμα, τοπική ώρα, στο περιθώριο της Διάσκεψης.

Ωστόσο, πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Βανς είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας και πιθανή στρατιωτική δράση, εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία που να εγγυάται τη μακροπρόθεσμη ανεξαρτησία του Κιέβου.

«Υπάρχουν οικονομικά εργαλεία πίεσης, υπάρχουν φυσικά και στρατιωτικά εργαλεία πίεσης» που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ εναντίον του Πούτιν, δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal.

Μιλώντας πριν από τη Διάσκεψη του Μονάχου, μια ετήσια συγκέντρωση σημαντικών πολιτικών ηγετών, αξιωματικών και διπλωματών στη γερμανική πόλη, ο Βανς επανέλαβε επίσης την απαίτηση του Τραμπ η Ευρώπη να κάνει περισσότερα για την άμυνά της.

«Η Ευρώπη είναι φυσικά ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, το ΝΑΤΟ είναι μια πολύ σημαντική στρατιωτική συμμαχία… Αλλά θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι το ΝΑΤΟ θα χτιστεί πραγματικά για το μέλλον, και μέρος αυτού είναι να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ θα κάνει μεγαλύτερο επιμερισμό βαρών στην Ευρώπη, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να επικεντρωθούν σε ορισμένες από τις προκλήσεις στην Ανατολική Ασία» είπε ο Βανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Τα σχόλιά του απηχούν δηλώσεις άλλων μελών της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αλλάξει τα πάντα στην αμερικανική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα δίνουν πλέον προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα επικεντρώνονται περισσότερο στα δικά τους σύνορα όσο και στη διαμάχη με την Κίνα.

«Φυσικά θα μιλήσουμε για το ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα την επιθυμία του προέδρου να δει το ΝΑΤΟ να ξοδεύει περισσότερους πόρους για την άμυνα» είπε ο Βανς. «Θα μιλήσουμε φυσικά για τη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας και πώς να την φέρουμε σε μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων, και είμαι βέβαιος ότι θα μιλήσουμε και για κάποιους άλλους τομείς συνεργασίας».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είπε ότι ο Βανς είχε «απόλυτο δίκιο»: «Πρέπει να ωριμάσουμε και να ξοδέψουμε πολύ περισσότερα» είπε ο Ρούτε.

Κανένας Ρώσος αξιωματούχος δεν προσκλήθηκε στην τριήμερη Διάσκεψη του Μονάχου, αλλά δεν αποκλείεται Ρώσοι διπλωμάτες να βρεθούν στη βαυαρική πρωτεύουσα για επαφές εκτός διάσκεψης.

Διευκρινίσεις ζητά η Μόσχα

Η Ρωσία αναμένει να λάβει διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει οικονομικά και στρατιωτικά «εργαλεία πίεσης» που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον της Ρωσίας, εάν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία που εγγυάται τη μακροπρόθεσμη ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο.

