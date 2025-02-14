Η εισροή όπλων στο σπαρασσόμενο από τον πόλεμο Σουδάν «πρέπει να σταματήσει», τόνισε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, κάνοντας λόγο για «μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο στην αφρικανική ήπειρο».

Από τον Απρίλιο του 2023 μαίνεται στο Σουδάν πόλεμος μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκδιώξει από τις εστίες τους περισσότερα από 12 εκατομμύρια.

Ο στρατός ελέγχει το βόρειο και ανατολικό τμήμα του Σουδάν, ενώ οι ΔΤΥ σχεδόν το σύνολο του Νταρφούρ, μια τεράστια περιοχή στα δυτικά, όπου ζει το ένα τέταρτο των 50 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας.

«Οι άμαχοι πρέπει να προστατευθούν, η ασφαλής ανθρωπιστική πρόσβαση πρέπει να διευκολυνθεί και η εισροή όπλων πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε ο Γκουτέρες από την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας όπου διεξάγεται διάσκεψη για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Σουδάν.

Τη διάσκεψη αυτή διοργανώνουν η Αιθιοπία και η Αφρικανική Ένωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών του παναφρικανικού οργανισμού που είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα πρόκειται να διεξαχθεί και συνάντηση με θέμα την κλιμακούμενη κρίση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μούσα Φάκι Μαχάματ ζήτησε «από όλες τις πλευρές να παύσουν αμέσως και οριστικά πυρ» στο Σουδάν, καταγγέλλοντας «την ηθική αποτυχία της εποχής μας».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που επίσης συμμετέχουν στη διάσκεψη, κάλεσαν να κηρυχθεί «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη διάρκεια του Ραμαζανιού και δεσμεύθηκαν να προσφέρουν 200 εκατ. δολάρια ανθρωπιστική βοήθεια. Η Αιθιοπία υποσχέθηκε 15 εκατ. δολάρια και η Κένυα ένα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούνται, κυρίως από το Χαρτούμ, ότι στηρίζουν τους παραστρατιωτικούς προσφέροντάς τους όπλα, κάτι που απορρίπτουν το Αμπού Ντάμπι και οι ΔΤΥ.

