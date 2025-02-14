Η ΕΕ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τους κανόνες ελεύθερου εμπορίου - «Θα απαντήσουμε αποφασιστικά»

Με μια δυναμική ανακοίνωση η ΕΕ έδωσε τη δική της απάντηση στον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να προετοιμαστεί για την επιβολή αμοιβαίων δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Η ΕΕ χαρακτήρισε την κίνηση «ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση» και επισήμανε ότι «δεν βλέπει καμία δικαιολογία για αυξημένους δασμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές του».

«Τα τιμολόγια είναι φόροι. Με την επιβολή δασμών, οι ΗΠΑ φορολογούν τους πολίτες τους, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις, πνίγοντας την ανάπτυξη και τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι δασμοί ενισχύουν την οικονομική αβεβαιότητα και διαταράσσουν την αποτελεσματικότητα και την ολοκλήρωση των παγκόσμιων αγορών».

Παράλληλα, αφήνει να εννοηθεί ότι θα αντιδράσει και θα δώσει τη δική της απάντηση. «Η ΕΕ θα αντιδράσει αποφασιστικά και άμεσα έναντι των αδικαιολόγητων φραγμών στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, μεταξύ άλλων όταν χρησιμοποιούνται δασμοί για να αμφισβητηθούν νομικές και αμερόληπτες πολιτικές. Η ΕΕ θα προστατεύει πάντα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές από αδικαιολόγητα δασμολογικά μέτρα».

Ολόκληρη η απάντηση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί την προτεινόμενη «αμοιβαία» εμπορική πολιτική του Προέδρου Τραμπ ως ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη σε ένα ανοιχτό και προβλέψιμο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα που ωφελεί όλους τους εταίρους.

Η ΕΕ διατηρεί μερικούς από τους χαμηλότερους δασμούς στον κόσμο και δεν βλέπει καμία δικαιολογία για τους αυξημένους δασμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές της. Τα τιμολόγια είναι φόροι. Με την επιβολή δασμών, οι ΗΠΑ φορολογούν τους πολίτες τους, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις, πνίγοντας την ανάπτυξη και τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι δασμοί ενισχύουν την οικονομική αβεβαιότητα και διαταράσσουν την αποτελεσματικότητα και την ολοκλήρωση των παγκόσμιων αγορών.

Το παγκόσμιο εμπόριο έχει ανθίσει κάτω από προβλέψιμους, διαφανείς κανόνες και χαμηλούς δασμούς. Για δεκαετίες, η ΕΕ συνεργάστηκε με εμπορικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ για να μειώσει τους δασμούς και άλλους εμπορικούς φραγμούς παγκοσμίως, ενισχύοντας αυτό το άνοιγμα μέσω δεσμεύσεων στο σύστημα εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται σε κανόνες - δεσμεύσεις που τώρα οι ΗΠΑ υπονομεύουν.

Η ΕΕ ευδοκιμεί ως μία από τις πιο ανοιχτές οικονομίες στον κόσμο, με πάνω από το 70% των εισαγωγών να εισέρχονται με μηδενικούς δασμούς. Ο μέσος εφαρμοζόμενος δασμός της ΕΕ στα εισαγόμενα αγαθά παραμένει μεταξύ των χαμηλότερων παγκοσμίως. Η οικονομική ολοκλήρωση και η άρση των εμπορικών φραγμών ήταν θεμελιώδεις για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστεύουμε σε εμπορικές εταιρικές σχέσεις που είναι αμοιβαία επωφελείς και ισορροπημένες, βασισμένες στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Αυτός είναι επίσης ο λόγος που η ΕΕ διαθέτει το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών στον κόσμο. Η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί και έχει συνάψει περισσότερες από τρεις φορές περισσότερες εμπορικές συμφωνίες από τις ΗΠΑ.

Η ΕΕ θα αντιδράσει αποφασιστικά και άμεσα έναντι των αδικαιολόγητων φραγμών στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, μεταξύ άλλων όταν χρησιμοποιούνται δασμοί για να αμφισβητηθούν νομικές και αμερόληπτες πολιτικές. Η ΕΕ θα προστατεύει πάντα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές από αδικαιολόγητα δασμολογικά μέτρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.