Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την ελπίδα πως ο πάπας Λέων ΙΔ΄ - όπως είναι το όνομα που επέλεξε ο αμερικανός καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ ο οποίος εξελέγη σήμερα νέος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας – θα μπορέσει να συμβάλει στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Είθε ο ποντίφικας να συμβάλει στην ενίσχυση του διαλόγου και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από ελπίδα και ενότητα», έγραψε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της εκλογής του νέου πάπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

