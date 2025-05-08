Ινδικός στρατός: Το Πακιστάν στόχευσε 3 βάσεις, δεν υπάρχουν απώλειες

Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Πακιστάν εκτόξευσε πυραύλους και εξαπέλυσε επανδρωμένα αεροσκάφη σε τρεις από τις στρατιωτικές του βάσεις - στο Τζαμού και την Ουνταμπούρ, στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, και στο Παθανκότ, στην περιφέρεια Παντζάμπ της Ινδίας.

Στη δήλωσή του στο X, ο ινδικός στρατός αναφέρει ότι δεν έχουν αναφερθεί απώλειες και ότι η απειλή έχει «εξουδετερωθεί». Στις περιοχές που φέρεται να δέχθηκαν επίθεση επικράτησε μπλακάουτ πιθανότατα για λόγους ασφαλείας.



Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Καγουάτζα Ασίφ αρνήθηκε τις ινδικές κατηγορίες ότι η χώρα ευθύνεται για οποιαδήποτε επίθεση στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο BBC «το αρνούμαστε, δεν έχουμε εξαπολύσει τίποτα μέχρι στιγμής».

Σύμφωνα με τον υπουργό, όταν το Πακιστάν επιτεθεί, όλοι θα το μάθουν. «Δεν θα επιτεθούμε και μετά θα το αρνηθούμε» τόνισε.

Το Πακιστάν δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι κατέρριψε 25 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε εναντίον της χώρας η Ινδία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το Νέο Δελχί από την πλευρά του ανέφερε ότι η ινδική αεράμυνα αναχαίτισε πακιστανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε στρατιωτικούς στόχους.



Πηγή: skai.gr

