Η Ρωσία ακύρωσε τη φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στην κατεχόμενη Σεβαστούπολη στην Κριμαία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Kyiv Independent.

Το ουκρανικό μέσο αναφέρει ότι ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, δήλωσε ότι η παρέλαση της 9ης Μαΐου, που είναι αφιερωμένη στη σοβιετική νίκη στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω φόβων για την ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι στις 9 Μαΐου, η Ρωσία πραγματοποιεί στρατιωτικές παρελάσεις για να τιμήσει τη λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Η Ουκρανία και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τιμούν την Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη στις 8 Μαΐου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια ξένων αξιωματούχων που σχεδιάζουν να παραστούν στη ρωσική παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να οργανώσει προβοκάτσιες, όπως «εμπρησμούς, εκρήξεις ή άλλες ενέργειες», και να επιχειρήσει να τις αποδώσει στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και την προστασία εντός της επικράτειάς της.

Η ακύρωση της παρέλασης ακολούθησε μια φερόμενη ουκρανική επίθεση με θαλάσσιο drone, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, κατέστρεψε ένα ρωσικό μαχητικό Su-30 κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στις 2 Μαΐου σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, για την οποία οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι ήταν η πρώτη φορά που θαλάσσιο drone καταρρίπτει μαχητικό αεροσκάφος. Το μαχητικό, αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων, φέρεται να συνετρίβη στη θάλασσα.

Η Σεβαστούπολη, σημαντική ναυτική βάση στη Μαύρη Θάλασσα, τελεί υπό ρωσική κατοχή από το 2014, όταν η Μόσχα προσάρτησε παράνομα την Κριμαία από την Ουκρανία.



