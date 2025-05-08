Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, απείλησε σήμερα να "ανοίξει τις πύλες της κολάσεως" σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, εν μέσω των αυξημένων εντάσεων μεταξύ αυτών των δύο συμμάχων και της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
"Πρόκειται για σοβαρές προειδοποιήσεις προς τις σιωνιστικές και αμερικανικές αρχές. Εάν διαπράξετε το παραμικρό λάθος θα ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως για εσάς", προειδοποίησε ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί σε βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
