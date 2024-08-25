Συνελήφθη στη Γαλλία ο επικεφαλής της πλατφόρμας Telegram, Πάβελ Ντούροφ

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της διαδικτυακής πλατφόρμας Telegram, ο Πάβελ Ντούροφ, συνελήφθη χθες Σάββατο το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι, καθώς εκκρεμούσε ένταλμα ερεύνης σε βάρος του από τη γαλλική δικαιοσύνη στο πλαίσιο έρευνας για διάφορες παραβιάσεις της εφαρμογής που έχει δημιουργήσει, η οποία μεταξύ άλλων επιτρέπει την ανταλλαγή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του προσκείμενες στην διαδικασία, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες των τηλεοπτικών δικτύων TF1 και LCI.

Συνοδευόμενος από σωματοφύλακα και τη βοηθό του που τον ακολουθεί μόνιμα, ο δισεκατομμυριούχος με διπλή, γαλλική και ρωσική υπηκοότητα, 39 ετών, συνελήφθη στο Μπουρζέ το διάστημα από τις 19:30 ως τις 20:00 (τοπικές ώρες· 20:30 ως 21:00 ώρες Ελλάδας), διευκρίνισε μια από τις πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

