Η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι κατηγόρησε σήμερα τις γαλλικές αρχές ότι «αρνούνται να συνεργαστούν» με τη Μόσχα μετά τη σύλληψη στη Γαλλία του ιδρυτή και επικεφαλής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ (Pavel Durov), ο οποίος έχει, μεταξύ άλλων, και ρωσική υπηκοότητα.

«Ζητήσαμε αμέσως από τις γαλλικές αρχές να εξηγήσουν τους λόγους αυτής της σύλληψης και απαιτήσαμε να προστατευθούν τα δικαιώματά του και να του επιτραπεί πρόσβαση στις προξενικές υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής η γαλλική πλευρά εξακολουθεί να αρνείται να συνεργαστεί στο θέμα», κατήγγειλε η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria Novosti.

Η πρεσβεία πρόσθεσε ότι Ρώσοι διπλωμάτες βρίσκονται σε επαφή με τον δικηγόρο του Ντούροφ.

Μεντβέντεφ: «Τον είχα προειδοποιήσει»

Από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ εκτίμησε σήμερα ότι ο Ντούροφ υπολόγισε λάθος φεύγοντας από τη Ρωσία και πιστεύοντας ότι δεν θα αναγκαστεί ποτέ να συνεργαστεί με τις ξένες υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Μεντβέντεφ αναφέρθηκε σε συνομιλία που είχε με τον γεννημένο στη Ρωσία δισεκατομμυριούχο πριν χρόνια, στη διάρκεια της οποίας του είχε πει ότι αν δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες επιβολής της τάξης, τότε θα αντιμετωπίσει προβλήματα σε όποια χώρα κι αν πάει.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας επεσήμανε ότι ο Ντούροφ ήθελε να είναι ένας «κοσμοπολίτης που ζει ωραία ζωή χωρίς πατρίδα».

«Υπολόγισε λάθος», τόνισε ο Μεντβέντεφ. «Για τους κοινούς εχθρούς μας πλέον είναι Ρώσος και κατά συνέπεια απρόβλεπτος και επικίνδυνος».

Το 2014 ο Πάβελ Ντούροφ εγκατέλειψε τη Ρωσία ως αυτοεξόριστος, αφού αρνήθηκε να μοιραστεί δεδομένα ορισμένων Ουκρανών χρηστών του VK με την υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, την FSB.

«Ο Ντούροφ θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι κανείς δεν μπορεί να επιλέξει την πατρίδα του», κατέληξε.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες και μέχρι 20 χρόνια κάθειρξης

Ο 39χρονος Ντούροφ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή εντός της ημέρας για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η γαλλική αρχή αρμόδια για τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων, OFMIN, είχε προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος έρευνας σε βάρος του, στα πλαίσια προκαταρκτικής έρευνας για διάφορα αδικήματα μέσω του Telegram - από απάτη ως διακίνηση ναρκωτικών, διαδικτυακή παρενόχληση, οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και προώθηση της τρομοκρατίας.

Με ομάδες συζήτησης που ενίοτε ξεπερνούν τα 200.000 μέλη, η εφαρμογή έχει κατηγορηθεί ότι διευκολύνει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων περιεχομένου με λόγο μίσους, νεοναζιστικό, συνωμοσιολογικό, ως ακόμη και τη δράση κυκλωμάτων παιδεραστών και τρομοκρατικών οργανώσεων.

Στην πράξη, η γαλλική δικαιοσύνη κατηγορεί τον Πάβελ Ντούροφ πως έμεινε άπρακτος (απουσία κάθε ελέγχου, έλλειψη συνεργασίας με τις διωκτικές αρχές) παρά την παράνομη χρήση της πλατφόρμας από συνδρομητές της.

