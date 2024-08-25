Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της διαδικτυακής πλατφόρμας Telegram, Πάβελ Ντούροφ (Pavel Durov) στο πλαίσιο έρευνας για διάφορες παραβιάσεις της εφαρμογής που έχει δημιουργήσει, η οποία μεταξύ άλλων επιτρέπει την ανταλλαγή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.

Ο 39χρονος Ντούροφ συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Μπουρζέ σε μικρή απόσταση από το Παρίσι, ενώ συνοδευόταν από τον σωματοφύλακα και τη βοηθό του.

Είχε αναχωρήσει από το Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, κι επρόκειτο να διανυκτερεύσει στο Παρίσι, όπου σχεδίαζε να δειπνήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή εντός της ημέρας για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες και μέχρι 20 χρόνια κάθειρξης

Η γαλλική αρχή αρμόδια για τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων, OFMIN, είχε προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος έρευνας σε βάρος του Ντούροφ, στα πλαίσα προκαταρκτικής έρευνας για διάφορα αδικήματα μέσω του Telegram - από απάτη ως διακίνηση ναρκωτικών, διαδικτυακή παρενόχληση, οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και προώθηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με μια από τις πηγές.

Με ομάδες συζήτησης που ενίοτε ξεπερνούν τα 200.000 μέλη, η εφαρμογή έχει κατηγορηθεί ότι διευκολύνει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων περιεχομένου με λόγο μίσους, νεοναζιστικό, συνωμοσιολογικό, ως ακόμη και τη δράση κυκλωμάτων παιδεραστών και τρομοκρατικών οργανώσεων.

Στην πράξη, η γαλλική δικαιοσύνη κατηγορεί τον Πάβελ Ντούροφ πως έμεινε άπρακτος (απουσία κάθε ελέγχου, έλλειψη συνεργασίας με τις διωκτικές αρχές) παρά την παράνομη χρήση της πλατφόρμας από συνδρομητές της.

‼️ Pavel Durov, founder of Telegram, could face up to 20 years in prison in France



Durov, a dual citizen of #France and Russia, was detained at Le Bourget airport under a French arrest warrant. He is reportedly accused of facilitating crimes via Telegram, including drug… pic.twitter.com/S6XrVFEH47 — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2024

Οι λεπτομέρειες για το πού κρατείται ο Πάβελ Ντούροφ είναι ελάχιστες – μάλιστα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS ανέφερε ότι πως δεν υπήρξε καμιά επικοινωνία του Ντούροφ ή συνεργατών του με την πρεσβεία της Ρωσίας στο Παρίσι

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γαλλία προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση ενώ έχουν αρχίσει ήδη οι αντιδράσεις για την σύλληψη του νεαρού CEO.

#FreePavel

Μάλιστα, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ - ο οποίος αποσύρθηκε χθες από την προεδρική κούρσα στις ΗΠΑ και στηρίζει Τραμπ έκανε λόγο για «επιτακτική ανάγκη προστασίας της ελευθερίας του λόγου».

France just arrested Pavel Durov, founder & CEO of the encrypted, uncensored Telegram platform. The need to protect free speech has never been more urgent. — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 25, 2024

Στο πλευρό του Ντούροφ «στέκεται» και ο Ιλον Μασκ. Ο CEO του Χ έκανε αναρτήσεις με το hastag #FreePavel κα τη λέξη «ελευθερία».

Liberté



Liberté!



Liberté? — Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2024

Από την πλευρά της , η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας αναρωτήθηκε ρητορικά και ειρωνικά εάν και κατά πόσον δυτικές ΜΚΟ για την ελευθερία του λόγου και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ζητήσουν από τις γαλλικές αρχές να αφήσουν ελεύθερο του ιδρυτή της πλατφόρμας. «Θεωρείτε πως θα απευθύνουν εκκλήσεις στο Παρίσι ζητώντας την απελευθέρωση του Ντούροφ, ή θα κρατήσουν τα στόματά τους κλειστά;», σημείωσε η Μαρία Ζαχάροβα μέσω Telegram.

Παράλληλα, ο αντιπρόσωπος της Ρωσίας στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη Μιχαήλ Ουλιάνοφ υποστήριξε από την πλευρά του ότι η Γαλλία δρα σαν «δικτατορία», με «απολυταρχικό» τρόπο, κατηγορία που απευθύνει συχνά η Δύση στη Μόσχα, όπως για παράδειγμα όταν είχε προβάλει απαιτήσεις στον κ. Ντούροφ το 2014 και όταν είχε προσπαθήσει να θέσει εκτός νόμου το Telegram το 2018.

Ποιος είναι ο 39χρος δισεκατομμυριούχος

Ο Pavel Valeryevich Durov γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει τετραπλή υπηκοότητα – Ρωσική, γαλλική, ΗΑΕ και των νησιών της Καραϊβικής Saint Kitts and Nevis.

Εκτός από συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Telegram, είναι επίσης συνιδρυτής του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης VK. Το 2014 ο Πάβελ Ντούροφ εγκατέλειψε τη Ρωσία ως αυτοεξόριστος, αφού αρνήθηκε να μοιραστεί δεδομένα ορισμένων Ουκρανών χρηστών του VK με την υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, την FSB.

Τότε χαρακτηρίστηκε «αγωνιστής της ελευθερίας» με ευρηματικότητα στην κωδικοποίηση.

Αγία Πετρούπολη, 1 Μαΐου 2018: Διαδηλωτές κρατούν ένα πορτρέτο του Ντούροφ ως Άγιο, διαμαρτυρόμενοι για τον αποκλεισμό της εφαρμογής Telegram στη Ρωσία

Το 2017, ο εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Young Global Leaders ως εκπρόσωπος της Φινλανδίας.

Τον Αύγουστο του 2021 πολιτογραφήθηκε Γάλλος και τώρα έχει την υπηκοότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιστορία του Telegram και η «προστασία» των Εμιράτων

Λίγο πριν εγκαταλείψει τη Ρωσία, το 2013, ο Πάβελ Ντούροφ μαζί με τον αδερφό του, Νικολάι, ίδρυσαν το Telegram, με σκοπό να δημιουργήσουν μία εναλλακτική πλατφόρμα απέννατι στους μεγάλους αμερικανικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που επικρίνονται συχνά για την εμπορική εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους.

Το Telegram έχει δεσμευτεί πως δεν θα αποκαλύψει ποτέ δεδομένα των χρηστών του.

Σε μια από τις λιγοστές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει, ο Πάβελ Ντούροφ αφηγήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Ντουμπάι πως η ιδέα να δημιουργήσει υπηρεσία ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων του άρχισε να εδραιώνεται μέσα του αφού υπέστη πολλές πιέσεις από τις ρωσικές αρχές την περίοδο που εργαζόταν στο VK.

Κατόπιν προσπάθησε να εγκατασταθεί στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στη Σιγκαπούρη, στο Σαν Φρανσίσκο, προτού τελικά επιλέξει το Ντουμπάι, που εξαίρει για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την «ουδετερότητά του».

«Νομίζω πως τα πάμε καλά με το Telegram», το οποίο έχει «900 εκατομμύρια χρήστες που πιθανόν θα ξεπεράσουν το δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες μέσα σε έναν χρόνο», ανέφερε.

Στο εμιράτο του Κόλπου, το Telegram προστατεύεται από τους κανονισμούς και τους ελέγχους άλλων κρατών, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ ασκούν πίεση σε μεγάλες πλατφόρμες για να διαγράφουν περιεχόμενο που χαρακτηρίζουν παράνομο.

Σύμφωνα με τον Ντούροφ, κάποιες κυβερνήσεις θέλουν να τον πιέσουν, αλλά αυτός θεωρεί πως η πλατφόρμα του πρέπει να παραμείνει «ουδέτερη» κι όχι να «παίζει γεωπολιτικά παιγνίδια».

Μεγάλη περιουσία (και δύναμη)

Το 2003, ο Ντούροφ συμπεριλήφθηκε στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes, με καθαρή περιουσία 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2003, ο Ντούροφ συμπεριλήφθηκε στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes, με καθαρή περιουσία 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, τoν Φεβρουάριο του 2023, η Arabian Business τον ονόμασε ως τον πιο ισχυρό επιχειρηματία στο Ντουμπάι.

Το 2022, ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το Forbes.

Το 2024 η καθαρή του περιουσία εκτιμάται σε 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.