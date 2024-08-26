Μπουρκίνα Φάσο: Δεκάδες νεκροί σε επίθεση «τρομοκρατών»

Ένοπλοι, που χαρακτηρίστηκαν «τρομοκράτες» από τις αρχές, σκότωσαν προχθές Σάββατο δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους πολλούς άμαχους, στον κεντρικό-βόρειο νομό της Μπουρκίνα Φάσο, δήλωσαν χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην περιοχή και στα σώματα ασφαλείας.

«Θρηνούμε δεκάδες νεκρούς, πολίτες και μέλη των ΔΑΣ (δυνάμεων άμυνας και ασφαλείας), ενώ έχουμε επίσης πολλούς τραυματίες», είπε πηγή στα σώματα ασφαλείας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαιώνοντας την επίθεση στο χωριό Μπαρσαλογκό.

Οι τραυματίες «διακομίστηκαν στην Καγιά», πρωτεύουσα του κεντρικού-βόρειου νομού, περίπου 45 χιλιόμετρα από την κοινότητα όπου διαπράχθηκε η επίθεση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Χθες (προχθές Σάββατο), περί τις 09:00 (τοπική ώρα· 12:00 ώρα Ελλάδας), ομάδες τρομοκρατών επιτέθηκαν στο χωριό, σκοτώνοντας πολλούς άμαχους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας», αφηγήθηκε κάτοικος της περιοχής.

Δεν έχει υπάρξει ως αυτό το στάδιο ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια από πλευράς κάποιας εκ των ενόπλων οργανώσεων που δρουν στην περιοχή κι ορκίζονται πίστη κυρίως στην Αλ Κάιντα.

Σύμφωνα με άλλον κάτοικο, τα θύματα ήταν κυρίως «νεαροί, που είχαν πάει (...) να βοηθήσουν στρατιώτες να σκάψουν χαρακώματα γύρω από την πόλη», ώστε να αντιμετωπιστούν «ενδεχόμενες επιθέσεις από τρομοκρατικές ένοπλες οργανώσεις».

«Μεγάλο μέρος των θυμάτων ενταφιάστηκε» χθες, πρόσθεσε.

Δεύτερη πηγή στα σώματα ασφαλείας δήλωσε ότι «η αντίδραση των στρατιωτών και των VDP (‘εθελοντές για την υπεράσπιση της πατρίδας’, σώμα βοηθητικών των ενόπλων δυνάμεων, που μάχεται στο πλευρό τους) επέτρεψε να εξουδετερωθούν πολλοί τρομοκράτες και να αποφευχθεί μεγαλύτερη τραγωδία».

Σύμφωνα με πηγή σε νοσοκομείο στην Καγιά, διακομίστηκαν πάνω από εκατό τραυματίες στο μεγαλύτερο κέντρο υγείας της πόλης.

Χθες, με εσωτερικό μήνυμά της που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, η γενική διευθύντρια του νομαρχιακού γενικού νοσοκομείου στην Καγιά, η Σαφουρά Γιαμεογκό, κάλεσε το σύνολο του προσωπικού, μη εξαιρουμένων όσων είχαν άδειες ή ρεπό, να κινητοποιηθεί, λόγω της «μαζικής» διακομιδής ασθενών «από το πρωί» του Σαββάτου 24ης Αυγούστου στη δομή υγείας.

Από το 2015, η χώρα πλήττεται συχνά από επιθέσεις τζιχαντιστών, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 20.000 άνθρωποι —άμαχοι και στρατιωτικοί—, εκ των οποίων σχεδόν 3.800 μόνο φέτος, σύμφωνα με την ACLED, ΜΚΟ η οποία καταγράφει τους αριθμούς των θυμάτων ένοπλων συρράξεων σε διεθνές επίπεδο.

Οι αρχές πλέον αποφεύγουν να δίνουν στη δημοσιότητα εδώ και μήνες πληροφορίες για τις επιθέσεις, που συνεχίζουν να βυθίζουν συχνά το κράτος του Σαχέλ στο πένθος.

Ο επικεφαλής του στρατιωτικού καθεστώτος στην Μπουρκίνα Φάσο, ο λοχαγός Ιμπραήμ Τραορέ, που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Σεπτέμβριο του 2022, υποσχόταν πως ο αγώνας εναντίον της «τρομοκρατίας» θα ήταν απόλυτη «προτεραιότητα» γι’ αυτόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.