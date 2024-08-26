Τουλάχιστον 5 Παλαιστίνιοι νεκροί σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα

Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες.

Στόχος ήταν σπίτι σε μικρή απόσταση από νοσοκομείο, στο δυτικό τμήμα της πόλης, ανέφερε το WAFA, επικαλούμενο γιατρούς.

Ερωτηθέντες σχετικά από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, αξιωματικοί του ισραηλινού στρατού δεν έκαναν κανένα σχόλιο για τους βομβαρδισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

