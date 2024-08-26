Μαλί: «Τουλάχιστον 20» νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, σε πλήγματα drones στον βορρά

Τουλάχιστον δεκαπέντε άμαχοι, ανάμεσά τους τουλάχιστον δέκα παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε βομβαρδισμούς με drones στο βόρειο Μαλί, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, σχεδόν έναν μήνα αφού οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί (ΕΔΜα) και ρώσοι συμπαραστάτες τους υπέστησαν βαριά ήττα από αυτονομιστές και τζιχαντιστές.

«Ο στρατός της χούντας του Μαλί και οι ρώσοι μισθοφόροι της εταιρείας Βάγκνερ (...) εξαπέλυσαν πλήγματα με drones που ήρθαν από την Μπουρκίνα Φάσο στην Τενζαουατέν, μερικά μέτρα από το έδαφος της Αλγερίας», ανέφεραν οι αυτονομιστές, δίνοντας προσωρινό απολογισμό που κάνει λόγο για 21 άμαχους νεκρούς, ανάμεσά τους 11 παιδιά, δεκάδες τραυματίες και «τεράστιες υλικές ζημιές».

Αρχικά στοχοποιήθηκε «φαρμακείο» και ακολουθούσαν πλήγματα εναντίον του «κόσμου που είχε συγκεντρωθεί» στην περιοχή όπου εξαπολύθηκε το πρώτο πλήγμα, σύμφωνα με εκπρόσωπο των αυτονομιστών Τουαρέγκ, τον Μοαμέντ Ελμαουλούντ Ραμαντάν.

Τοπικός αιρετός δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι και ότι τα θύματα ήταν αποκλειστικά και «μόνο» άμαχοι.

Σύμφωνα με στέλεχος ΜΚΟ στην περιοχή, «τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από πυρά drone» και «δεν έχουμε νέα για άλλους πολίτες».

Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος στην κοινότητα είπε πως καταμετρήθηκαν πάνω από είκοσι νεκροί.

Στα τέλη Ιουλίου, αυτονομιστές και τζιχαντιστές ανακοίνωσαν πως σκότωσαν δεκάδες μέλη της Βάγκνερ και στρατιωτικούς του Μαλί σε μάχες ακριβώς σε αυτή την κοινότητα, την Τενζαουατέν, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας του Σαχέλ.

Οι ΕΔΜα και η Βάγκνερ παραδέχθηκαν πως υπέστησαν μεγάλες απώλειες, χωρίς πάντως να ανακοινώσουν συγκεκριμένους απολογισμούς.

Επρόκειτο για την πιο βαριά ήττα που έχει υποστεί σε μάχη η Βάγκνερ στην Αφρική, σύμφωνα με αναλυτές.

Στην Τενζαουατέν «χάθηκε μια μάχη», όμως «δεν θα χάσουμε ποτέ τον πόλεμο εναντίον των τρομοκρατών», είχε διαβεβαιώσει ο πρωθυπουργός της χούντας, ο Σοκέλ Κοκάλα Μαϊγκά.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ από την πλευρά του επαναβεβαίωσε ότι η Μόσχα στέκει «σθεναρά» στο πλευρό του Μπαμακό μετά τη βαριά ήττα.

Ο στρατός αντέδρασε τις ημέρες που ακολούθησαν εξαπολύοντας επιδρομές drones στην κοινότητα, που σκότωσαν πολλούς αμάχους, ιδίως ξένους χρυσωρύχους. Οι αυτονομιστές έκαναν λόγο για «δεκάδες θανάτους, κυρίως (μελών της φυλής) Χάουσα από τον Νίγηρα και (υπηκόων) Τσαντ»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί έχουν διαβεβαιώσει πως η «αεροπορική εκστρατεία» αυτή διεξάγεται «σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις της Μπουρκίνα Φάσο» με βάση την «αλληλεγγύη των κρατών μελών της Συμμαχίας Κρατών του Σαχέλ» και σε εφαρμογή «του μηχανισμού συλλογικής άμυνας και αλληλοβοήθειας».

Η στρατιωτική χούντα στο Μαλί υπό τον συνταγματάρχη Ασιμί Γκοϊτά αποφάσισε το 2022 να προχωρήσει σε ρήξη με τη Γαλλία και τους ευρωπαίους εταίρους της, στρεφόμενο στη Ρωσία για στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη.

Ίδρυσε, μαζί με την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, χώρες που κυβερνούν επίσης στρατιωτικά καθεστώτα, τη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ), αφού αποχώρησε τον Ιανουάριο από την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO στα γαλλικά, ECOWAS στα αγγλικά).

Οι ένοπλες αυτονομιστές οργανώσεις απώλεσαν τον έλεγχο κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα του Μαλί αφού εξαπολύθηκε ευρείας κλίμακας επίθεση του στρατού στα τέλη του 2023, που κορυφώθηκε με την κατάληψη της πόλης Κιντάλ, προπυργίου του αυτονομιστικού κινήματος και μείζονος διακυβεύματος για το κεντρικό κράτος.

Τις επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας ακολούθησαν καταγγελίες για σωρεία φρικαλεοτήτων σε βάρος του άμαχου πληθυσμού από τις ένοπλες δυνάμεις και τους ρώσους συμμάχους τους από το 2022, τις οποίες οι αρχές στο Μπαμακό διαψεύδουν.

Προχθές Σάββατο, οι αρχές του Μαλί αποφάσισαν να ανασταλεί η μετάδοση της εκπομπής του γαλλικού ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου LCI στη χώρα για δυο μήνες, κατηγορώντας το επειδή συνεργάτης του διέσπειρε κατ’ αυτές «ψευδείς κατηγορίες» εναντίον των ενόπλων δυνάμεων και των ρώσων συμμάχων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

