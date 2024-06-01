Οι πολιτικές πάνω από τους ανθρώπους... Και όμως θα έπρεπε να είναι ΓΙΑ τους ανθρώπους. Η επιβίωση των ηγετών πάνω από τις ζωές... Και όμως οι ηγέτες εκλέγονται ΓΙΑ να κάνουν καλύτερες τις ανθρώπινες ζωές και ΟΧΙ να τις αφαιρούν. Η φωνή του πατέρα ενός 28χρονου ομήρου της Χαμάς «σπάει», αλλά συνάμα είναι τόσο δυνατή, που το ωστικό της κύμα μπορεί να διαλύσει ολόκληρα τείχη. Ο Έλι Στιβι, ο Ισραηλινός πατέρας πατέρας που ελπίζει ο γιος του να είναι ζωντανός στα χέρια της εξτρεμιστικής οργάνωσης, παραχώρησε μία συγκλονιστική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και στην Έλλη Κασόλη.

Ο Ισραηλινός πατέρας δεν αντέχει άλλο την αναμονή. Όντας διαλυμένος όλους αυτούς τους μήνες, δηλώνει ότι δεν κοιμάται τα βράδια, αφιερώνοντας όλο του το «είναι» για να αγκαλιάσει ξανά το παιδί του. Μία φωνή που αγγίζει όποιον έχει παιδιά, μία φωνή που τσακίζει το συναίσθημα, μία φωνή που όμως αποτυπώνει την τραγωδία που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου και εξελίσσεται στην περιοχή.

«Αυτό είναι το τηλέφωνό μου. Απευθύνομαι στον Σινουάρ (σ.σ. ηγέτη Χαμάς). Πάρε με, αν έχεις το θάρρος, να κάνουμε συμφωνία. Μην μιλάς με τον Μπίμπι (σ.σ. Νετανιάχου). Μην μιλάς μαζί του...», ήταν η δημόσια έκκληση που απηύθυνε προς τον ηγέτη της Χαμάς, αλλά και προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Για να ακούσει κάποιος...

Τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο; Πώς να τον κατευνάσεις και ποια δικαιολογία να βρεις; Δεν υπάρχει λέξη, δεν υπάρχει λόγος, αιτία που να αποτυπώνει τα συναισθήματά του. Ο γιος του, 28 χρόνων, βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς και η ηγεσία της χώρας του, του Ισραήλ, αντί να προχωρήσει σε συμφωνία για να σώσει τους ομήρους και λυτρώσει δεκξάδες οικογένειες, διεξάγει έναν πόλεμο εξόντωσης, με στόχο να εξαφανίσει τη Χαμάς. Από τον Οκτώβριο έχουν περάσει 7 μήνες, αλλά η εξόντωση δεν έχει επιτευχθεί...

Η ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ βρήκε τον Έλι Στιβ, τον πατέρα που απεγνωσμένα ζητά την επιστροφή του 28χρονου γιου του και του πήρε συνέντευξη. Ένα ρεπορτάζ που συγκλονίζει και αποτυπώνει την αλήθεια του πολέμου.

«Ηθελά να με καλέσει ο Σινουάρ. Θέλω να μιλήσω μαζί του. Αν θέλεις να κάνεις συμφωνία, κάνε με εμένα. Γιατί είναι ο γιος μου εκεί. Μην κάνεις με την Κυβέρνηση. Θέλω να μιλήσεις μαζί μου. Να μου πεις τί θέλεις. Κράτησε το γιο μου καλά. Ζωντανό. Και ίσως αν περάσει ο καιρός και έρθουμε σε ειρήνη μπορούμε να τα βρούμε...», δηλώνει αρχικά στην Έλλη Κασόλη.

Η ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ τον ρωτά για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την αναφορά του στον πρωθυπουργό του Ισραήλ...

«κ. Νετανιάχου περιμένω να με πάρεις να μου πεις ο Ινταν είναι εδώ. Έλα».

Το βράδυ της 7ης οκτωβριου ο Ινταν είχε πάει ως εθελοντης φωτογραφος στο πάρτι Nova. Λίγο αργότερα έφυγε, αλλά έπεσε πάνω στο αιματοκύλισμα της Χαμάς. Το αυτοκίνητο βρέθηκε γεμάτο με τρύπες από σφαίρες και αίμα. Οι φίλοι του εντοπίστηκαν νεκροί, αλλά ο Ινταν αναγνωρίστηκε αργότερα από τις δυνάμεις ασφαλείας ως όμηρος στη Γάζα.

«Αυτά ξέρω. Δεν έχω ακούσει για αυτόν εδώ και 7 μήνες», δηλώνει ο Ισραηλινός πατέρας.

«Ξέρετε αν είναι ακόμα ζωντανός;», ρωτά η Έλλη Κασόλη...

«Έτσι πιστεύω. Αυτό ελπίζω. Δεν κοιμάμαι. Όλη την ώρα σκέφτομαι πώς είναι ο Ιντάν», απαντά ο πατέρας του 28χρονου ομήρου.

Μέσω του ΣΚΑΪ στέλνει μήνυμα στον γιο του. Ένα μήνυμα που συγκλονίζει...

«Αν γιε μου, Ιντάν, με ακούς, πρέπει να παραμείνεις δυνατός. Σε περιμένω, μου λείπεις και σε αγαπώ. Και όλη η οικογένειά σου σε περιμένει».

Όλη η οικογένειά του περιμένει τον Ιντάν, ελπίζοντας πως είναι ζωντανός και θα παραμείνει το επόμενο διάστημα. Ένα μήνυμα που εκφράζει όλους τους γονείς, όλους τους λογικούς ανθρώπους του πλανήτη και που απευθύνεται τόσο στη Χαμάς, όσο και στην ηγεσία του Ισραήλ, αλλά και στις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου.

