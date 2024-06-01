Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια εκδοχή του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού προκειμένου να διατηρήσουν την ηγεμονία τους στην περιοχή, εκτίμησε σήμερα από τη Σιγκαπούρη αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Κίνας.

Ο αντιστράτηγος Τζινγκ Τζιανφένγκ έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο του Διαλόγου του Σάνγκρι- Λα, ενός ετήσιου φόρουμ αφιερωμένου στην άμυνα, στη διάρκεια του οποίου ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν χαιρέτισε μια «νέα εποχή ασφάλειας» για την περιοχή.

Ο Όστιν δήλωσε νωρίτερα σήμερα: «Παρά τις ιστορικές συγκρούσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, η περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού παραμένει το θέατρο επιχειρήσεων στο οποίο δίνουμε προτεραιότητα».

«Θα είμαι ξεκάθαρος: οι ΗΠΑ μπορούν να είναι ασφαλείς, μόνο αν η Ασία είναι ασφαλής», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός. «Για τον λόγο αυτό οι ΗΠΑ διατηρούν εδώ και καιρό παρουσία στην περιοχή».

Απαντώντας στον Όστιν, ο Τζινγκ σχολίασε ότι η αμερικανική πολιτική στην περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού έχει στόχο «να δημιουργήσει διχασμό, να προκαλέσει τη σύγκρουση και να υπονομεύσει τη σταθερότητα».

«Εξυπηρετεί μόνο τα εγωιστικά γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ και είναι αντίθετη στην τάση της ιστορίας και τις κοινές προσδοκίες των χωρών της περιφέρειας για ειρήνη, ανάπτυξη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία», πρόσθεσε ο ίδιος.

