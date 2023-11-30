Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του σπουδαίου συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού εκφράζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετούμε τον σπουδαίο Έλληνα συγγραφέα, Βασίλη Βασιλικό.

Άφησε μοναδικό στίγμα στον χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών, με τα βιβλία του να μεταφράζονται σε 33 γλώσσες σε όλον τον κόσμο, καθιστώντας τον έναν από τους πιο μεταφρασμένους Έλληνες συγγραφείς με παγκόσμια αναγνώριση.

Τα έργα του διατρέχουν τη νεότερη ελληνική ιστορία και απέδωσαν τη συλλογική συνείδηση για κρίσιμα γεγονότα.

Η «Τριλογία», το «Ζ» για τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, αποτελούν λογοτεχνικά ορόσημα σε μια συγγραφική διαδρομή, που πλούτισε τον ελληνικό πολιτισμό.

Βαθιά δημοκράτης και ενεργός πολίτης αφήνει μία πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές Ελλήνων και θα μνημονεύεται για πάντα.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.»

Πηγή: skai.gr

