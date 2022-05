Φωτογραφίες του Μπόρις Τζόνσον με ένα ποτήρι στο χέρι σε ένα ακόμη πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ το 2020, εν μέσω ισχύος αυστηρών περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, επαναφέρουν το γαϊτανάκι των κατηγοριών ότι ψεύδεται λίγο πριν την πολυαναμενόμενη δημοσίευση έκθεσης για το partygate.

Οι νέες φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν χθες το βράδυ από το ITV News και τραβήχτηκαν σε πάρτι που οργανώθηκε για την αποχώρηση του επικεφαλής Επικοινωνίας Λι Κέιν στις 13 Νοεμβρίου 2020, δηλαδή λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του δεύτερου lockdown στην Αγγλία.

Σε αυτές εμφανίζεται ο βρετανός πρωθυπουργός να σηκώνει το ποτήρι, να συζητά με άλλους γύρω από ένα τραπέζι επάνω στο οποίο βρίσκονται πολλά μπουκάλια κρασιού και φαγητό.

Even if it's only 10 minutes, it still counts. 😉



Seriously though. In 2020 the government advice was that 90 seconds at a distance of 1 metre was enough to catch Covid.



Now they're defending Boris Johnson by saying he was only there for 10 minutes.



See the problem?#PartyGate pic.twitter.com/VZNPgwuui1