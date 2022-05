Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στον σταθμό Πάντινγκτον στο Λονδίνο, όπου πλήθος κόσμου ήταν συγκεντρωμένο για να χρησιμοποιήσει την νέα γραμμή του μετρό που φέρει το όνομα της βασίλισσας Ελισάβετ.

Μόλις δύο ώρες μετά την αναχώρηση του πρώτου τρένου της νέας γραμμής, βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο έδειξαν ότι ο κεντρικός σταθμός του Λονδίνου εκκενώθηκε, ενώ στο βάθος ακουγόταν συναγερμός.

Επιβάτες που βρέθηκαν εκεί κοινοποίησαν φωτογραφίες που έδειχναν πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο, ενώ πολίτης ισχυρίστηκε ότι «κάποιος είχε πατήσει το συναγερμό».

Από πολύ νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στον σταθμό για να πάρει το πρώτο τρένο της νέας γραμμής «Ελισάβετ», που έφευγε στις 6:33 π.μ.

Οι αποβάθρες άνοιξαν στις 6:20 π.μ. και περίπου 500 άτομα ξεχύθηκαν για να προλάβουν να μπουν στο τρένο, ενώ το προσωπικό προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη φωνάζοντας «παρακαλώ, μην τρέχετε».

