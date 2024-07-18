Η ενέργεια ενός 24χρονου άνδρα ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του χθες βράδυ θαμώνες καφετέριας στο Παρίσι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και άλλοι έξι να τραυματιστούν, «μπορεί να ήταν εσκεμμένη» όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, ανέφερε σήμερα η εισαγγελία.

Η προφυλάκιση του υπόπτου, που δεν έχει ποινικό μητρώο, ήρθη και αυτός οδηγήθηκε στο ψυχιατρικό αναρρωτήριο της διεύθυνσης της αστυνομίας (I3P ), διευκρίνισε η εισαγγελία.

Η έρευνα επαναπροσδιορίστηκε ως δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας και ανατέθηκε στην ομάδα δίωξης εγκλημάτων.

"Αυτός ο επαναπροδιορισμός των γεγονότων έγινε λόγω των δηλώσεων του υπόπτου κατά την προφυλάκισή του, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί η ενέργεια να ήταν εσκεμμένη", εξήγησε η εισαγγελία.

Το συμβάν έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη, γύρω στις 19:30 (20:30 ώρα Ελλάδας), εννέα ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, σε λεωφόρο στο ανατολικό Παρίσι, όχι μακριά από το περίφημο κοιμητήριο Περ Λασέζ.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, σύμφωνα με αστυνομική πηγή και την εισαγγελία, και έξι τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι τρεις βρίσκονταν σε κρίσιμη και οι υπόλοιποι τρεις σε σχετικά κρίσιμη κατάσταση χθες βράδυ.

"Οι έρευνες για ενδεχόμενη παρουσία ενός διερχομένου και για την τοξικολογία του υπόπτου συνεχίζονται", υπογράμμισε σήμερα η εισαγγελία του Παρισιού.

Ο οδηγός, που είναι γαλλικής εθνικότητας, δεν είχε καταδικαστεί ποτέ μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε πως σήμερα δεν υπήρχαν πλέον αστυνομικές κορδέλες μπροστά από το «Le Ramus». Οι ζημιές εξακολουθούν να είναι ορατές σε μία από τις τζαμωτές πόρτες στην είσοδο του καφέ.

Τρία μπουκέτα τριαντάφυλλα έχουν εναποτεθεί μπροστά στο κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

