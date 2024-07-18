Εκατοντάδες παρευρισκόμενοι χθες στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν εμφανίστηκαν με επιδέσμους και τσιρότα στα αυτιά , ως ένδειξη συμπαράστασης στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί, γλιτώνοντας «παρά τρίχα» από τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του.
Delegates show up to the Republican convention with ear bandages to match Donald Trump’s.
pic.twitter.com/SfJDlYdI3t— Pop Base (@PopBase) July 18, 2024
Αρκετοί σύνεδροι εμφανίστηκαν με ψεύτικους επιδέσμους - πιθανώς η αρχή μιας νέας τάσης στους οπαδούς του MAGA (Make America Great Again) – όπως αναφέρουν αρκετά αμερικανικά μέσα.
Delegates seen wearing ear bandages at Republican convention in solidarity with Trump https://t.co/X6jr3oA7xC— Fox News Politics (@foxnewspolitics) July 17, 2024
