Εκατοντάδες παρευρισκόμενοι χθες στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν εμφανίστηκαν με επιδέσμους και τσιρότα στα αυτιά , ως ένδειξη συμπαράστασης στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί, γλιτώνοντας «παρά τρίχα» από τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του.

Delegates show up to the Republican convention with ear bandages to match Donald Trump’s.



pic.twitter.com/SfJDlYdI3t July 18, 2024

Αρκετοί σύνεδροι εμφανίστηκαν με ψεύτικους επιδέσμους - πιθανώς η αρχή μιας νέας τάσης στους οπαδούς του MAGA (Make America Great Again) – όπως αναφέρουν αρκετά αμερικανικά μέσα.

Delegates seen wearing ear bandages at Republican convention in solidarity with Trump https://t.co/X6jr3oA7xC — Fox News Politics (@foxnewspolitics) July 17, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.