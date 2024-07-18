Λογαριασμός
Ψηφοφόροι του Τραμπ με τσιρότα στο αυτί, εις ένδειξη συμπαράστασης  - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Εκατοντάδες παρευρισκόμενοι χθες στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι, θέλησαν να δείξουν στον πρώην πρόεδρο ότι συμπάσχουν

Εκατοντάδες παρευρισκόμενοι χθες στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν εμφανίστηκαν με επιδέσμους και τσιρότα στα αυτιά , ως ένδειξη συμπαράστασης στον  Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί, γλιτώνοντας «παρά τρίχα» από τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reuters (@reuters)

Αρκετοί σύνεδροι εμφανίστηκαν με ψεύτικους επιδέσμους - πιθανώς η αρχή μιας νέας τάσης στους οπαδούς του MAGA (Make America Great Again) – όπως αναφέρουν αρκετά αμερικανικά μέσα.

