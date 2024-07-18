Πριν λίγες μέρες, ο 28χρονος Ινδός Anant Ambani, γιος του μεγιστάνα Mukesh Dhirubhai Ambani, παντρεύτηκε τη Radhika Merchant , 29 ετών, σε έναν γάμο – εξτραβαγκάντζα, που πολλοί ονόμασαν τον «γάμο της χρονιάς» και στον οποίο παρευρέθηκαν παγκόσμιοι ηγέτες, διάσημοι πολιτικοί, σταρ του Χόλυγουντ και πάμπλουτοι επιχειρηματίες.

Ενας γάμος μεσαίας τάξης στην Ινδία κοστίζει περίπου 25.000 δολάρια - διοργανωτές γαμήλιων εκδηλώσεων εκτιμούν ότι ο γάμος του Ambani κόστισε πάνω από 156 εκατομμύρια δολάρια. Φημολογήθηκε μάλιστα ότι η Rihanna έλαβε αμοιβή 7 εκατομμυρίων δολαρίων για να τραγουδήσει στην δεξίωση, ενώ ο Τζάστιν Μπίμπερ 10 εκατομμύρια δολάρια.

Πόσο κοστίζει ένας γάμος σε διάφορες χώρες του κόσμου

Με αφορμή τον υπερχλιδάτο Ινδικό γάμο, το online περιοδικό The Knot παρουσίασε ένα γράφημα με τις τιμές για έναν γάμο «μεσαίας τάξης» σε διάφορες χώρες του κόσμου, από τις ΗΠΑ (ο πιο ακριβός) μέχρι την Κολομβία (ο πιο φτηνός).

Ένας μέσος γάμος στις Ηνωμένες Πολιτείες κόστισε το 2023 35.000 δολάρια - ή περίπου $300 ανά καλεσμένο – χωρίς να υπολογίζονται οι βέρες ή μήνας του μέλιτος.

Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 28.500 δολάρια, η Ισπανία με 25.700 δολάρια, η Ιταλία με 23.900 δολάρια και η Γαλλία με 21.800 δολάρια.

Στις πιο χαμηλές θέσεις βρίσκονται η Βραζιλία (9.000 δολάρια), το Μεξικό (8.700 δολάρια) και η Κολομβία (5.250 δολάρια).

Όσον αφορά το μέσο μέγεθος της λίστας καλεσμένων, τότε η Ινδία έρχεται πρώτη από τις 15 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, με 326 καλεσμένους κατά μέσο όρο (αν συμμετείχε η Ελλάδα, πιθανότατα θα έβγαινε πρώτη στην κατηγορία).

Ακολουθούν οι ΗΠΑ με 146, η Ουρουγουάη με 129, η Βραζιλία με 124 και η Ισπανία με 121.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.