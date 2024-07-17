Αυτοκίνητο παρέσυρε θαμώνες καφετέριας στο Παρίσι με αποτέλεσμα ένας να σκοτωθεί και δύο να τραυματιστούν σοβαρά.

Νωρίτερα, γαλλικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση.

Car crashes into a cafe in the Père Lachaise district of Paris, France; several victims reported pic.twitter.com/pfKaek5PZp — 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 (@chiIIum) July 17, 2024

Ο ασυνείδητος οδηγός διέφυγε και αναζητείται, ενώ ένας επιβάτης συνελήφθη και βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού, όπου βρίσκεται η καφετέρια/εστιατόριο «Le Ramus», τραπεζάκια της οποίας παρέσυρε το αυτοκίνητο, μεταδίδει δημοσιογράφος του AFP που έσπευσε στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα, 20:30 στην Ελλάδα), λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη γαλλική πρωτεύουσα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

