Παρίσι: Αυτοκίνητο παρέσυρε θαμώνες καφετέριας - Ένας νεκρός και τρεις σοβαρά τραυματίες

Ο οδηγός του οχήματος διέφυγε και αναζητείται ενώ ο συνοδηγός του συνελήφθη και βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ

UPDATE: 22:28
Παρίσι_αστυνομία

Αυτοκίνητο παρέσυρε θαμώνες καφετέριας στο Παρίσι με αποτέλεσμα ένας να σκοτωθεί και δύο να τραυματιστούν σοβαρά.

Νωρίτερα, γαλλικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ασυνείδητος οδηγός διέφυγε και αναζητείται, ενώ ένας επιβάτης συνελήφθη και βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού, όπου βρίσκεται η καφετέρια/εστιατόριο «Le Ramus», τραπεζάκια της οποίας παρέσυρε το αυτοκίνητο, μεταδίδει δημοσιογράφος του AFP που έσπευσε στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα, 20:30 στην Ελλάδα), λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη γαλλική πρωτεύουσα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

