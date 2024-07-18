Η Κάι Τραμπ, η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και εγγονή του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έκλεψε τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το βράδυ της Τετάρτης.

«Μιλάω σήμερα για να μοιραστώ την πλευρά του παππού μου που οι άνθρωποι δε βλέπουν συχνά», είπε. «Για μένα, είναι απλώς ένας κανονικός παππούς. Μας δίνει καραμέλες και αναψυκτικά όταν οι γονείς μας δεν κοιτούν. Πάντα θέλει να ξέρει πώς τα πάμε στο σχολείο. Όταν μπήκα στη λίστα των αριστούχων, το τύπωσε για να δείξει στους φίλους του πόσο περήφανος ήταν για μένα» ανέφερε η Κάι Τραμπ.

«Μου τηλεφωνεί στη μέση της σχολικής ημέρας για να με ρωτήσει πώς πάει το παιχνίδι μου στο γκολφ και μου λέει τα πάντα για το δικό του. Αλλά μετά πρέπει να του υπενθυμίσω ότι είμαι στο σχολείο και θα πρέπει να του τηλεφωνήσω αργότερα» είπε.

«Πολλοί άνθρωποι έχουν ρίξει τον παππού μου στην κόλαση και εξακολουθεί να στέκεται. Παππού, είσαι μια τέτοια έμπνευση και σε αγαπώ. Τα μέσα ενημέρωσης κάνουν τον παππού μου να φαίνεται διαφορετικός άνθρωπος, αλλά τον ξέρω γι' αυτό που είναι», είπε.

«Είναι πολύ περιποιητικός και αγαπητός. Θέλει πραγματικά το καλύτερο για αυτή τη χώρα και θα παλεύει κάθε μέρα για να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε.

«Είναι τιμή μου που θα μιλήσω στο RNC στις 9 μ.μ. (CDT)», δημοσίευσε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με μια φωτογραφία του πρώην προέδρου και του αντιπροέδρου γερουσιαστή JD Vance.

Ποια είναι η Κάι Τραμπ

Η Κάι Τραμπ είναι 17 ετών και είναι η μεγαλύτερη από τα 10 εγγόνια Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ, παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις όπως η ορκωμοσία του και το Πασχαλινό Αυγό του Λευκού Οίκου.

Η 17χρονη παίζει μανιωδώς γκολφ με λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -- συμπεριλαμβανομένης μιας σελίδας στο YouTube -- αφιερωμένοι στο πάθος της για το άθλημα.

Νωρίτερα φέτος, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κέρδισε το πρωτάθλημα γυναικείων συλλόγων στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η Κάι δημοσίευσε μια φωτογραφία του πρώην προέδρου να ανυψώνει τη γροθιά του σχολιάζοντας: «Σε αγαπάμε Παππού. Μη σταματάς ποτέ να πολεμάς!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.