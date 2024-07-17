Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε το απόγευμα θαμώνες καφετέριας/εστιατορίου στο Παρίσι και είχε τραπεί σε φυγή, μετέδωσε απόψε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πηγές από την αστυνομία.

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο νεότερος απολογισμός του τροχαίου που συνέβη γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα, 20:30 στην Ελλάδα), λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη γαλλική πρωτεύουσα.

PARIS FRANCE



One person was killed and six others injured when a motorist ploughed a vehicle into a cafe terrace in Olympic host city Paris on Wednesday evening pic.twitter.com/We3RJqdCHh — NTA International (@NTAinternation1) July 17, 2024

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού, όπου βρίσκεται η καφετέρια/εστιατόριο «Le Ramus», τραπεζάκια της οποίας παρέσυρε το αυτοκίνητο, μεταδίδει δημοσιογράφος του AFP που έσπευσε στο σημείο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.