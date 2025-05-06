Χάκερς παραβίασαν έναν από τους ιστότοπους της αεροπορικής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις απελάσεις σε κέντρο κράτησης στο Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με μια επιθεώρηση του Reuters στον ιστότοπο τη Δευτέρα.

Ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε σε ένα υποτομέα της GlobalX ανέφερε ότι ο ιστότοπος είχε παραβιαστεί από χάκερς που λειτουργούσαν υπό την επωνυμία «Ανώνυμοι», μια ετικέτα που συχνά επιλέγεται για να προκαλέσει επαναστατικό κυβερνοακτιβισμό.

Ο στόλος αεροσκαφών της GlobalX έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απέλαση Βενεζουελανών μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ από την κυβέρνηση Τραμπ τον Μάρτιο, παρά την αντίθετη εντολή δικαστή. Οι απελάσεις έχουν πρόσφατα κριθεί παράνομες, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να υποχωρήσει από την εκστρατεία.

Ο ιστότοπος εμφάνιζε λευκό κείμενο σε μαύρο φόντο, συνοδευόμενο από μια απεικόνιση μιας μάσκας του Guy Fawkes, ενός συμβόλου που χρησιμοποιείται συνήθως για να συμβολίσει τους Anonymous.

Στο μήνυμά τους, οι χάκερς ανέφεραν ότι «οι Anonymous αποφάσισαν να εκτελέσουν την εντολή του Δικαστή, καθώς εσείς και το προσωπικό σας αγνοείτε τις νόμιμες εντολές που αντιβαίνουν στα φασιστικά σας σχέδια».

Η αεροπορική εταιρεία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ProPublica μαρτυρίες αεροσυνοδών για να τονίσει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τη μεταχείριση των αλυσοδεμένων κρατουμένων στα αεροπλάνα της.

Πηγή: skai.gr

