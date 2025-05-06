Κολομβία: Συλλήψεις 200 και πλέον μελών του καρτέλ Clan del Golfo

Οι κολομβιανές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα τη σύλληψη 200 και πλέον μελών της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, καθώς η Μπογοτά κατηγορεί την οργάνωση για δεκάδες στοχευμένες δολοφονίες μελών των δυνάμεων ασφαλείας το τελευταίο διάστημα.

Στα τέλη Απριλίου, ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατήγγειλε τη στρατηγική «συστηματικών δολοφονιών» μελών των δυνάμεων ασφαλείας στη χώρα, που γνωρίζει τη χειρότερη έξαρση της βίας της τελευταίας δεκαετίας.

Κατηγόρησε την Clan del Golfo πως έχει θέσει σε εφαρμογή αυτό που αποκάλεσε «σχέδιο πιστόλι», κατά το υπόδειγμα του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκόμπαρ τα χρόνια του 1990 — προσέφερε αμοιβή για κάθε ένστολο που δολοφονείτο στο πλαίσιο του ανοικτού πολέμου του με το κράτος.

Κατά τη διάρκεια «συντονισμένης» αντίδρασης των αρχών, «217 μέλη της ένοπλης οργάνωσης αυτής συνελήφθησαν» από τη 15η Απριλίου, συνόψισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο ναύαρχος Φραντσίσκο Κουβίδες, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Ο ανώτατος αξιωματικός πρόσθεσε πως δεκαπέντε μέλη της συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ κατασχέθηκαν 6,8 τόνοι ναρκωτικών, κάπου εκατό όπλα και 15.000 σφαίρες και άλλα είδη πυρομαχικών.

Επιθέσεις της Clan del Golfo —που γεννήθηκε από τις στάχτες ακροδεξιών παραστρατιωτικών οργανώσεων αφού υποτίθεται πως κατέθεσαν τα όπλα τα χρόνια του 2000— στοίχισαν τη ζωή από τα μέσα Απριλίου σε 16 αστυνομικούς και 5 στρατιωτικούς, διευκρίνισε ο ναύαρχος Κουβίδες.

Είδε στις επιθέσεις αυτές «αντίδραση απελπισίας» μετά τα «αποφασιστικά πλήγματα» που κατάφεραν στο καρτέλ «πρόσφατα» ο στρατός κι η αστυνομία σε τομείς της βόρειας και της δυτικής Κολομβίας.

Η οργάνωση που χαρακτηρίζεται το ισχυρότερο καρτέλ στη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο, η Clan del Golfo, γνωστή επίσης με άλλες ονομασίες, όπως μεταξύ άλλων Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), επιμένει πως είναι πολιτική παράταξη, όχι συμμορία. Μετρά πάνω από 7.500 μέλη.

Ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος της χώρας που ανήκει στην αριστερά, εξελέγη το 2022 υποσχόμενος «απόλυτη ειρήνη» κι άρχισε συνομιλίες με διάφορες οργανώσεις —ανταρτών, παραστρατιωτικών, διακινητών ναρκωτικών— με την ελπίδα πως θα τερματιζόταν μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος που διαρκεί κάπου έξι δεκαετίες στην Κολομβία.

Αλλά, έναν χρόνο και κάτι πριν από το τέλος της θητείας του, η κυβέρνησή του δεν διεξάγει πλέον συνομιλίες παρά με μόνο δύο από τις πέντε οργανώσεις διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που συνέχισαν την ένοπλη δράση μετά τη συμφωνία ειρήνης του 2016, καθώς και με μικρό μέτωπο άλλης οργάνωσης ανταρτών, του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN).

Οι διαπραγματεύσεις με τις ισχυρότερες οργανώσεις —την Clan del Golfo, τον ELN, το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC), τη μεγαλύτερη παράταξη των διαφωνούντων των πρώην FARC— περιήλθαν σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

