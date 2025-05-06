Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο που εκμισθώνει η SOS Méditerranée, διέσωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 108 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφος 11 μηνών, στα ανοικτά της Λιβύης, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Μασαλία, στη νότια Γαλλία.

Οι άνθρωποι αυτοί επέβαιναν σε «δυο πλεούμενα από υαλόνημα, που ήταν και τα δύο υπερφορτωμένα» στη λιβυκή περιοχή έρευνας και διάσωσης, εξήγησε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Πολλοί από τους διασωθέντες παρουσίαζαν εξάντληση και ναυτία και τους πρόσφερε φροντίδες ιατρικό προσωπικό πάνω στο Ocean Viking, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το 2024, τουλάχιστον 2.475 μετανάστες που προσπάθησαν να φθάσουν στην Ευρώπη διά θαλάσσης εξαφανίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο —στη μεγάλη πλειονότητά τους στην κεντρική Μεσόγειο, η οποία συγκαταλέγεται στις πιο θανάσιμες μεταναστευτικές οδούς στην υφήλιο—, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Έχουν φθάσει ήδη τους σχεδόν 500 εντός του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

