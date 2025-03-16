Ο Τραμπ απέλασε εκατοντάδες Βενεζουελάνους παρά τη δικαστική απαγόρευση

Αεροπλάνο που μετέφερε περισσότερους από 200 Βενεζουελάνους που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ προσγειώθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ, λίγες ώρες αφότου Αμερικανός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να μην το πράξει, σύμφωνα με το BBC.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 238 μέλη της συμμορίας Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα έφτασαν στη χώρα, μαζί με 23 μέλη της διεθνούς συμμορίας MS-13, το πρωί της Κυριακής.

Η άφιξή τους στη χώρα της κεντρικής Αμερικής ήρθε αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επικαλεστεί έναν παλαιό νόμο για να δικαιολογήσει τις απελάσεις - κάτι για το οποίο ο Μπουκέλε αστειεύτηκε σε μια ανάρτηση: "Ουπς... Πολύ αργά", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση των ΗΠΑ να στείλουν φερόμενους ως εγκληματίες από άλλες χώρες στο Ελ Σαλβαδόρ ήταν μια συμφωνία που ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο είχε αποκαλέσει προηγουμένως "την πιο εξαιρετική μεταναστευτική συμφωνία οπουδήποτε στον κόσμο".

Ο Μπουκέλε ανέφερε ότι οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν αμέσως στο Κέντρο Κράτησης για την Τρομοκρατία (Cecot) του Ελ Σαλβαδόρ "για περίοδο ενός έτους", κάτι που μπορεί να παραταθεί, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να κρατηθούν εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. "Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν ένα πολύ χαμηλό τέλος για αυτούς, αλλά ένα υψηλό για εμάς", πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την άφιξη των φερόμενων ως μελών της συμμορίας στο Ελ Σαλβαδόρ και ευχαρίστησε τον Μπουκέλε, χαρακτηρίζοντάς τον ως "τον ισχυρότερο ηγέτη ασφαλείας στην περιοχή μας".

Λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ του Σαββάτου, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζέιμς Μπόασμπεργκ διέταξε να σταματήσουν οι απελάσεις που υποστηρίζονται από την απόφαση Τραμπ να επικαλεστεί τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών του 1798.

Ο νόμος επιτρέπει στην κυβέρνηση να συλλαμβάνει και να απελαύνει άτομα που απειλούν την ασφάλεια της χώρας χωρίς τη δέουσα διαδικασία.

Αφού άκουσε ότι τα αεροπλάνα με τους απελαθέντες είχαν απογειωθεί, ο δικαστής Μπόασμπεργκ διέταξε να γυρίσουν πίσω, ανέφερε η Washington Post.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε σε δήλωσή του την Κυριακή ότι οι απελάσεις έγιναν βάσει του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών και δεν έκανε καμία αναφορά στην απόφαση του δικαστή. Όπως ανέφερε: "Εκατοντάδες βίαιοι εγκληματίες στάλθηκαν έξω από τη χώρα μας".

Ένα βίντεο σε μία από τις αναρτήσεις του Μπουκέλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ουρές ανθρώπων με τα χέρια και τα πόδια τους αλυσοδεμένα να συνοδεύονται από ένοπλους αξιωματούχους από το αεροπλάνο.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025

Ορισμένοι από τους κρατούμενους βρίσκονταν στο πίσω μέρος τεθωρακισμένων οχημάτων, ενώ άλλοι, σκυμμένοι καθώς οι αστυνομικοί πιέζουν τα κεφάλια τους προς τα κάτω, αναγκάζονται να επιβιβαστούν σε λεωφορεία.

Η νεόκτιστη φυλακή υψίστης ασφαλείας αποτελεί υπερήφανο επίτευγμα του Μπουκέλε και μέρος της προσπάθειάς του να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα της χώρας.

Τραμπ: Αυτά είναι τα τέρατα που έστειλε στη χώρα μας ο απατεώνας Τζο Μπάιντεν - Ευχαριστούμε το Ελ Σαλβαδόρ

Σχολιάζοντας τις απελάσεις των Βενεζουελάνων και σχετικό βίντεο με την απέλασή τους, ο Τραμπ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Αυτά είναι τα τέρατα που έστειλε στη χώρα μας ο απατεώνας Τζο Μπάιντεν και οι ριζοσπάστες αριστεροί Δημοκρατικοί. Πώς τολμούν! Ευχαριστούμε το Ελ Σαλβαδόρ και, ειδικότερα, τον Πρόεδρο Μπουκέλε, για την κατανόηση αυτής της φρικτής κατάστασης, η οποία επιτράπηκε να συμβεί στις ΗΠΑ εξαιτίας της ανίκανης ηγεσίας των Δημοκρατικών. Δεν θα το ξεχάσουμε!».

Η εγκατάσταση, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως και 40.000 άτομα, έχει επικριθεί από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κακομεταχείριση των κρατουμένων.

Η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ελ Σαλβαδόρ αποτελεί ένδειξη ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων. «Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια και τη φιλία σας», είπε ο Ρούμπιο στον Μπουκέλε την Κυριακή.

Το Ελ Σαλβαδόρ ήταν η δεύτερη χώρα που επισκέφθηκε ο Ρούμπιο, ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, μετά την ορκωμοσία του. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, ο Μπουκέλε έκανε μια αρχική προσφορά για την υποδοχή απελαθέντων από τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτό θα βοηθούσε στην πληρωμή των τεράστιων εγκαταστάσεων του Cecot.

Οι τελευταίες απελάσεις στο πλαίσιο της δεύτερης θητείας του Τραμπ αποτελούν μέρος της μακροχρόνιας σταυροφορίας του προέδρου κατά της παράνομης μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο κήρυξε την Tren de Aragua και την MS-13 ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Κέρδισε τους ψηφοφόρους στην προεκλογική εκστρατεία, εν μέρει, υποσχόμενος να θέσει σε εφαρμογή τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η υπόσχεση δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί στις προσδοκίες, με τους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να μην πληρούν τα επίπεδα που ήθελε ο Τραμπ όσον αφορά τις συλλήψεις.

Πρόσφατη έκθεση έδειξε ότι οι πράκτορες του ICE απέλασαν λιγότερους μετανάστες τον Φεβρουάριο από ό,τι τον ίδιο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης υπό τον Τζο Μπάιντεν - 11.000 τον Φεβρουάριο του 2025, σε σύγκριση με 12.000 τον Φεβρουάριο του 2024 - σύμφωνα με το NBC News.

