Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ διέταξε προσωρινή παύση απελάσεων μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να σταματήσει τις απελάσεις μεταναστών από τη Βενεζουέλα που βρίσκονται υπό κράτηση, αφού οι δικηγόροι τους ισχυρίστηκαν ότι διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο απέλασης χωρίς τη δικαστική αναθεώρηση που είχε προηγουμένως επιβληθεί από τους δικαστές.

«Η κυβέρνηση έχει λάβει οδηγίες να μην απομακρύνει κανένα κρατούμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι νεωτέρας διαταγής από αυτό το Δικαστήριο» ανέφεραν οι δικαστές σε μια σύντομη, ανυπόγραφη, απόφαση που εκδόθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Οι συντηρητικοί δικαστές Κλάρενς Τόμας και Σάμουελ Αλίτο διαφώνησαν δημόσια με την απόφαση.

Η διαμάχη επικεντρώνεται σε δεκάδες άνδρες από τη Βενεζουέλα που κρατούνται στο κέντρο Bluebonnet στο Anson του Τέξας. Οι δικηγόροι της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών κατέθεσαν επείγοντα αιτήματα την Παρασκευή σε πολλά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ζητώντας άμεση δράση αφού ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους κρατούμενους είχαν ήδη φορτωθεί σε λεωφορεία και επρόκειτο να απελαθούν.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης την Παρασκευή, δικηγόρος που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση είπε ότι δεν γνώριζε τα σχέδια του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για απελάσεις την ίδια ημέρα, αλλά είπε ότι ενδέχεται να υπάρξουν απελάσεις το Σάββατο.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών του 1798 σε μια προσπάθεια να απελάσει τάχιστα τα κατηγορούμενα μέλη της Tren de Aragua, μιας εγκληματικής συμμορίας που προέρχεται από φυλακές της Βενεζουέλας που η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει τρομοκρατική ομάδα.

Πηγή: skai.gr

