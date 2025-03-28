Ομοσπονδιακός δικαστής παρέτεινε σήμερα την ισχύ της προσωρινής διαταγής που είχε εκδώσει, απαγορεύοντας στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί έναν νόμο του 18ου αιώνα που εφαρμοζόταν μόνο σε περιόδους πολέμου για να απελαύνει Βενεζουελάνους μετανάστες.

Η απόφαση αυτή θεωρείται πλήγμα στις προσπάθειες του Ρεπουμπλικανού προέδρου να επιταχύνει τις απελάσεις Βενεζουελάνων, τους οποίους χαρακτηρίζει μέλη της συμμορίας Τρεν δε Αράγουα.

Με τη σημερινή απόφαση του δικαστή Τζέιμς Μπόσμπεργκ αναστέλλονται οι απελάσεις με βάση τον νόμο περί Αλλοδαπών Εχθρών του 1798 μέχρι τις 12 Απριλίου. Ο Μπόσμπεργκ είχε «παγώσει» τις απελάσεις για δύο εβδομάδες στις 15 Μαρτίου, αφού ο Τραμπ επικαλέστηκε αυτόν τον νόμο για να τις δικαιολογήσει.

Η οργάνωση για την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων ACLU (American Civil Liberties Union) είχε προσφύγει στα δικαστήρια κατά της αμερικανικής κυβέρνησης με το επιχείρημα ότι οι μετανάστες στερήθηκαν το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να αποδείξουν ότι δεν είναι μέλη συμμορίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι η συμμορία Τρεν δε Αράγουα, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τον Φεβρουάριο, διεξάγει «ασύμμετρο πόλεμο» στις ΗΠΑ και ότι η είσοδος μελών της στις ΗΠΑ συνιστά εισβολή, που δικαιολογεί τη χρήση του συγκεκριμένου νόμου.

Ο νόμος περί Αλλοδαπών Εχθρών έχει χρησιμοποιηθεί τρεις φορές στην ιστορία των ΗΠΑ: στον πόλεμο του 1812 και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, προκειμένου να φυλακιστούν ή να απελαθούν Ιάπωνες, Ιταλοί και Γερμανοί μετανάστες.

Νωρίτερα σήμερα, η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας του να άρει την πρώτη προσωρινή εντολή του Μπόσμπεργκ.

Πηγή: skai.gr

