Γάζα

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας χθες Δευτέρα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές στον πολιορκημένο θύλακο.

Η πολιτική προστασία ανέφερε ότι μέχρι το απόγευμα, τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Σε επιδρομή στην πόλη της Γάζας (βόρεια), τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν 15 πτώματα, ενώ δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA έκανε λόγο αργότερα για άλλους έξι νεκρούς σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον οχήματος στη Νουσέιρατ (κεντρικά).

