Ταυτοποιήθηκε το άτομο που νωρίτερα το μεσημέρι σήμερα έπεσε στο κενό, από 30 μέτρα ύψος, από το μνημείο του Λευκού Πύργου, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Πρόκειται για έναν 34χρονο άνδρα με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές δείχνουν πως ο 34χρονος άνδρας με καταγωγή από την Κρήτη έδωσε τέλος στη ζωή του.

Οπως ανέφεραν νωρίτερα τοπικά μέσα, o άνδρας μπήκε κανονικά από την είσοδο, αφού έκοψε εισιτήριο, και στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή, από όπου και βρέθηκε στο κενό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.